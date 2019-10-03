川普「通烏門」舉報人同意國會作證

（本報訊）總統川普「通烏門」持續發酵，眾議院情報委員會主席、加州民主黨議員亞當•希夫（Adam Schiff）週日說，眾議員們已與投訴川普與烏克蘭總統澤連斯基（ Zelenskiy）通話的舉報人達成協議，該舉報人將在國會作證。

議員希夫在接受媒體採訪時說，與舉報人及其律師的協議已經達成，鑑於川普及其盟友的批評，議員們正在採取預防措施保護舉報人的身份。「舉報人將被允許在沒有白宮或司法部律師告訴他或她什麼能說什麼不能說的情況下來作證，」希夫補充說，「在川普總統的威脅下，你可以想像這裡的安全問題。」

川普本週還間接地威脅要懲罰舉報人或他的信源。「我想知道是誰把信息透露給了告密者，因為這差不多就是間諜了。」川普在《洛杉磯時報》發佈的音頻中說。「你知道我們以前都怎麼對付間諜和叛國者嗎？」他還說。「我們以前對這種事的處理方式和現在有所不同。」

上週二，眾議院議長佩洛西正式宣佈就川普7月25日與烏克蘭總統澤連斯基的通話進行彈劾調查。民主黨人稱，川普要求對方（烏克蘭）調查民主黨總統競選人拜登和其兒子亨特。

另據媒體週日發佈的一項民意調查顯示，大多數美國人表示，他們認為國會有必要對總統進行彈劾調查。民調顯示，有55％的美國人認為彈劾調查是必要的，而45％的美國人認為這是不必要的。

國會眾議院外交事務委員會、情報委員會和監察委員會週一，就總統川普的「通烏門」事件傳喚川普私人律師朱利安尼（Giuliani），要求其提供「電話門」事件所有相關文件。

這三個委員會主席聯名致信朱利安尼，強制其在10月15日前提供所有與川普要求澤連斯基調查其大選競爭對手相關的通話記錄、文件等。信中說，朱利安尼已在近期承認「手上有該事件短信、電話記錄等」。

這三個委員會主席說，他們旨在調查川普具體在何種程度上拿國家安全利益用來交換外國勢力干預大選。如果朱利安尼不履行要求，將被視為「妨礙眾議院彈劾總統調查」。