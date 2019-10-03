法官裁定：哈佛歧視亞裔不成立 支持平權法案學生獲改革者獎殊榮

（本報訊）作為全美最頂尖高等學府之一的哈佛大學（Harvard University），此前被指涉嫌在招生中歧視亞裔學生，遭到學生公平錄取組織（Students For Fair Admissions，簡稱SFFA）起訴。

時隔一年，地區法官艾莉森·布羅斯（Allison D. Burroughs）否定了這一指控，並稱法庭不會去破壞一個「非常良好」的招生項目體系。法官在10月1日公佈的裁決中寫道：「法院不會僅僅因為它還可以做得更好，就去廢止一個非常良好且符合憲法規定的錄取項目」。

案件並沒有經過陪審團審理，前後經過近一年之後才最終達至裁決。預計SFFA將會對裁決提出上訴，這意味著案件很可能會最終遞交最高法院。

訴訟發起組織表示，哈佛大學在評估申請人時，不公平地將種族因素考慮進來，迫使亞裔美國人在爭取被哈佛錄取時不得不面對更高的門檻。校方使用一個「族裔平衡」系統來限制學校裡的亞裔學生人數，以此來為其他族裔保留一定的名額。假如不考慮族裔因素，只考慮學習成績，亞裔學生的錄取人數將比目前多一倍。

哈佛大學方面表示，他們是通過一個「整體」的策略體係來評估學生，族裔只是其中一個很小的考慮因素，學校裡的亞裔學生人數一直在上升，現已佔學生總人數的23% 。其他長春藤聯盟的名校和美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）在這宗案件中都對哈佛大學表示支持。

雖然法院裁定哈佛歧視亞裔不成立，但在此次支持平權法案的行動中，一些亞裔學生表現十分勇敢堅定，學生代表Sally Chen及Jang Lee獲得2019年度美國勇氣獎的改革者獎項（Changemaker Award）。