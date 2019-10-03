西雅圖市中心的實體百貨店存活率越來越見艱難。梅西百貨西北地區旗艦店劫數難逃，在西雅圖市中心屹立逾九十年後，終於要與大家說再見。

基於網購的興旺，實體店根本不容易找到生存空間。梅西百貨結束西雅圖旗艦店也是為網購讓路。在經營成本效應的驅使下，百貨地標雖然成為歷史，縮減實體店數字，轉而發展梅西網購，這也是繼續維持經營的生存路線。

隨著購物方式時代化，逛百貨商店也變成網遊。梅西西雅圖店的結束也是適時減少繼續虧損的方法。雖然西雅圖市中心梅西百貨沒了，唯建築物因被列為國家地標，故此是拆不得的；因此市民還是可以睹物回憶曾在西雅圖市百貨業中走過輝煌燦爛日子的梅西。

由於西雅圖市中心梅西百貨店是近本地少有的近百年的老舖之一，對中年或以上的本地市民或會有特殊意義。每年西雅圖的感恩節梅西大遊行與聖誕亮燈儀式，梅西百貨都是慶祝佳節的核心，也是市民一家大小歡渡佳節的地標。遊行後大部份市民的餘慶節目都會到梅西百貨逛逛，不管購物與否，都是溫馨的節日活動。

在面對昂貴租金與最低時薪及惡劣治安的前提下，西雅圖市中心雖然有足夠人流，但若沒有嶄新市場招數或者是集團式經營，根本百貨業是難以支撐的。目前市中心佔地面積龐大的實體百貨店都是倒一間少一間。市民日後逛大型百貨店的機會也越來越少。