靜雯博客

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9月8日海鷹隊（ Seahawks）的主場揭幕戰，讓我想起在最近一個燦爛的夏日，我來到了CenturyLink Field球場，與字面上和形像上的一些巨人見面。我不是開玩笑，當站在他們旁邊時，我就像一隻渴望的蝸牛，試圖將頭抬得足夠高以便要到這些球員們的簽名。

海鷹隊是西雅圖華埠國際區最著名的鄰居。從華埠到CenturyLink Field，我只需花5分鐘就能走過第四大道南的路橋。我不是去那裡看比賽或欣賞音樂會的，而是去參加每年只發生一次的事情。這是我第一次被邀請參加第30屆太平洋西北地區足球名人堂（30th annual Pacific NW Football Hall of Fame）的活動。認識我的朋友可能會笑說：「女孩，你對足球一無所知。」作為兩家小型族裔報紙的出版商，體育不是我的專長。感謝上帝，丈夫和兒子對體育運動，尤其是海鷹隊了解很多如數家珍。

名人堂頒獎過程活動顯示出我的無知或弱點，這取決於各位如何看待它。在五名獲頒者中，我只認識已故海鷹隊的教練 Chuck Knox和社區關係副總裁Mike Flood，他是邀請我參加盛會的人。我必需承認，我並不認識另外三位著名的獲選人：海鷹隊的Shaun Alexander、華盛頓大學Husky橄欖球隊的Mark Bruener和高中足球教練Tom Moore。

但是我是海鷹隊的球迷，不是因為家人是球迷，而是因為球隊是西雅圖的驕傲，同時也影響華埠國際區的經濟。過去，華埠商家並不感到興奮，因為球迷在比賽期間佔用了華埠的大部份的停車位，食客避免來該地區。最近，海鷹隊制定了計劃，邀請華埠餐廳在比賽期間在體育場內販賣食物。

當海鷹隊在2014年贏得超級盃時，情況發生了變化，許多社區成員都感到自豪。令我驚訝的是，當年住在華埠並擔任街頭清潔工的移民，替孩子們買了海鷹隊的球衣，他自己也穿了一件。那些球衣並不便宜。包括帽子和圍巾等配備，是要花掉整個家庭數百美元的開銷。

但是他們為慶祝海鷹隊的勝利感到非常興奮。點心皇和T＆T餐廳在《西華報》上刊登廣告，祝賀海鷹隊的勝利。對於任何本地球隊來說，這是從來沒有發生過的事。為了滿足參加比賽的成千上萬球迷的需求，Metro巴士在比賽前後，為來自城鎮各地的球迷前往華埠的的需求，組織了大量雙層巴士作為交通工具。

我也注意到愈來愈多的亞裔參加體育活動的比賽。光顧華埠餐廳和其他商家的粉絲數量也大大增加，尤其是在主場比賽後。

我和丈夫十分高興地去參加名人堂的頒獎過程。我們知道房間裡會有很多名人。立刻，我想起了Mulvanny董事長李權忠（Jerry Lee）的聰明計劃。李和妻子Charlene是海鷹隊的忠實粉絲和超級賽季門票持有者。李表示，貴賓席的價格是25,000美元。只要房間裡有著名球員，他都會帶幾個球並請球員簽名，然後將球捐贈給慈善機構。其中一些親筆簽名的球，可以賣到1,000美元甚至更高。

真是個機會！也許我應該買幾個球，看看我能得到多少簽名。但是在活動開始的前幾天，我放棄了這個主意。西華報員工中的一位圖形藝術家設計了祝賀Flood的卡片，我打算請貴賓們在上面簽名。沒有足夠的時間（約半小時）來完成兩個目標。多任務會使我對活動索然無趣。我想享受與優秀運動員會面的過程並只祝賀Flood。

與球員們見面

我擔心向球員們靠近索取簽名時，他們會怎麼想？從身體外形上看，他們強壯且又高大，像變形金剛一樣聳立在我面前，而且肱二頭肌過大，可能隨時會讓袖子撐不住而破裂。他們會認為我太矮了嗎？他們會檢驗我對他們為海鷹隊效力是哪一年等這些知識嗎？如果他們測試了我，但我不知道答案，那該多尷尬啊！他們是否會簽字然後嘲笑我說：「拿走我的簽字，矮東瓜。」

然而我的恐懼是毫無根據的。每個人都友好和禮貌。甚至有人說：「我很樂意（簽字）。」

麻煩是，我不知道球員是誰。我迷失在200多人，且滿是陌生的面孔的房間裡。幸運的是，出現了團隊合作。

丈夫低聲提示我說「你站在……旁邊。」「看那個和Mike說話的高個球員。」「站在你身後的球員是……。」我很開心，從採訪一位足球運動員迅速挪移向另一球員。丈夫也與他的相機同時工作，獲取所有要人的照片，不是與我們在一起，而是與 Flood 站在一起或與他們聊天。我的角色是想方設法正確排列這些要人，以便他們都集結在照片中且微笑面對鏡頭。我手拿著代表海鷹的綠藍兩色筆，在要求籤名時派上了用場。現在大家非常依賴手機，一般是不會隨身攜帶著筆的。

這其中的拍照者包括Steve Largent, Steve Raible, Jim Zorn 和 Curt Warner在內的一些人，我花了他們一些時間，並為Flood添加了很好的註釋。他們不知道我需要得到更多的簽名。有時，我會說：「您能快點嗎？」不，我不行。我學到了一些事情，那就是下次，我將準備兩張卡，因此我不會浪費時間等待簽名者完成操作。

能夠面對面的見到所有球員，他們有的是父親，丈夫，兄弟，作家，企業家和網絡主播。大家很熱情，人性和真誠，與電視上戴著頭盔和穿著球衣制服的畫面絕然不同。此時他們是穿著適合得體，且平易近人的普通人。

Mike Flood是誰？

Flood因為不是球員，但被榮登進名人堂令大家感到驚訝。他是唯一一位不參與該領域的人。但在房間裡，大家深深地感受到他對海鷹隊的貢獻。他使球員們關心社區，與粉絲建立聯繫。Mike的社區工作廣泛而強大。他組織海鷹隊的球員進行社區服務，例如今年夏天清理Nisei Vets Hall。認真地講，球員們在清理場地時弄髒了手。海鷹隊還向日本人和其他退伍軍人以及其他無名英雄致敬。球員為弱勢青年提供夏令營，並參與指導和計劃。

作為由前副州長歐文（Lad。Gov. Brad Owen）創立的社區服務組織華盛頓將軍協會（Washington Generals Association），Flood身為協會主席，本身也被授予將軍榮銜。 Flood的社區服務列表不勝枚舉。

多數人可能都不知道他是已故的微軟共同創始人 Paul Allen 的室友。Paul是海鷹隊的東主，也是西雅圖許多其他創新企業的創始人，當時他們在華盛頓州立大學上學。另外，Flood在幕後不懈地努力建立了體育場。最重要的是，Flood支持許多亞裔組織，包括過去20年來贊助《西華報》舉辦的12月晚宴。

謝謝 Mike的支持。能被邀請參加這項活動，這絕對是一次令人大開眼界的經歷，也是我夏天的亮點。

9月8日，海鷹隊以21比20擊敗了辛辛那提猛虎隊（Cincinnati Bengals），是否那場勝利預示著重大事件的到來。球隊可以在本賽季贏得超級盃嗎？我問Flood。「我想是的。」他不停地回答。

這更是粉絲們最大的夢想！