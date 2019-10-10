香港灣仔旺角星巴克被砸 中資藍舖遭示威者杯葛

（本報訊)近月的香港示威活動中，有特定店家遭到示威者鎖定，不僅打砸，還號召消費者拒買。其中一間就是總部位於西雅圖的星巴克連鎖咖啡。

事實上，全球公司被捲入親民主示威者與香港當局之間的對峙中。從快時尚巨頭Zara到國泰航空公司（Cathay Pacific），一旦被認為支持某一方，這個品牌和公司就會成為攻擊目標。

香港星巴克不是單純的分公司。示威運動領袖黃之鋒日前要求立即終止美心食品有限公司的特許經營權。美心在香港擁有星巴克的特許經營權，其位於灣仔及旺角的星巴克分店均遭到示威者破壞。黃之鋒在呼籲撤銷美心的星巴克特許經營權的請願書中加入了一條鏈接。這份請願書已獲得超過12,000個簽名。

美心創始人的女兒伍淑清上個月在日內瓦的聯合國人權理事會發表講話後，美心遭到了越來越多的攻擊。演講結束後伍淑清接受媒體採訪，將香港的暴力抗議活動比作「騷亂」 ，並說她希望這場風波的「真實故事」能被外界所聽到。

「國際媒體非常帶有傾向性。」她當時表示。 「他們無視香港沉默的多數人。」伍淑清表達了對香港政府和警方的「充分支持」 。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，反修例示威令不少零售、餐飲業生意受影響；部分商舖亦因交通停駛、員工安全或出入受影響而要提早關門或暫停營業。他又稱，近日商舖亦會因擔心受突發事件影響遭到破壞。劉達邦透露，有商舖職員或老闆盡量避免表態，以免引來持相反立場人士不滿，影響公司營運。