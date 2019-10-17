靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

為失敗而慶祝，我們是瘋了嗎？大多數亞裔美國人不會告訴別人家人或自己出了什麼問題。而且最不願分享的是在學校、婚姻、工作或生意上的失敗，因為怕丟臉。如果我們對自己說：「我是失敗了，但現在的我變得更堅強」、「我可以東山再起」或「失敗並沒有界定了我……」。

我們當中有多少人願意誠實面對失敗，但不願意與他人分享？如果您自己看得開，然而您的家人是否也願意如實地講出您不幸的經歷？

我認識一些人，包括我的家人都對離婚保密。有趣的是，我的美國朋友會在第一次與陌生人見面時，透露他們是單身還是離婚。我的一個朋友，一位華人移民假裝她已婚，即使她是在我們見面之前，她早已離婚有幾年了。十多年來，她總是告訴我，她丈夫忙於工作。我只是經由她的女兒發現了真相，她的前夫是個爛賭鬼，但我從未當面反駁她。

當我已故的媽媽不得不在我繼父的葬禮上，承認這是她的第二次婚姻時，真是滑稽有趣。「什麼？你還有另一個兒子！」當我生父撫養的弟弟出現時，她的麻將朋友們表示難以置信。在她尷尬地承認自己結婚兩次後，我目睹了她的釋然。在悲痛失去繼父的當下，就在那一刻，她真正開懷而笑，偽裝的牆終於瓦解，真相使她自由無覊絆了。

企業家Tien Ha與西華報英文版The Northwest Asian Weekly聯繫，以了解亞裔美國企業主如何應對失敗。這激發了我們將於10月25日在中國海景大酒家舉辦亞裔企業家圓桌午餐的機會，以便我們分享他們的挑戰，及如何找到解決的辦法。

表爾威市議會議員梁浩婷（Janice Zahn）說：「不是每個人都能成為比爾．蓋茨（Bill Gates），但沒關係。」Anchor Assets Management 公司和Go Poke餐廳東主Bayley Le說：「我們（亞洲人）很努力工作，但常沒看到失敗是具有潛在的和積極的效能。我們只認為失敗是令人失望的果實，因此會竭盡全力避免失敗，於是十分在意業務的發展並感到滿足，不願去承擔發展業務所冒的風險。」

但是，失敗確實有其積極的方面。我們可以從錯誤中汲取教訓，並在克服未來逆境中變得更有韌性。

兩位Bill先生的觀點：丟臉還是勇氣

我媽曾誇口說，我在學校的表現如何，就只需看我成績單上所有的A就能全然明白。但是，當我考試不及格時，她在親戚面前就閉著嘴，一副下沉的心境。這是許多亞洲父母的典型反應。即使失敗了，我也不為自己感到羞恥，然而，老媽卻先為我感到羞恥，以至於我不得不假裝自己也挺可恥的。

幸運的是，當我37年前創辦《西華報》和《Northwest Asian Weekly》時，那些童年經歷並沒有影響我。已故的華埠國際區移民領袖Bill Chew曾經把我拉到一邊，給我如同父親般的忠告：「你一直在宣佈將要創辦中文報紙。可你最後什麼都沒做，難道這不是令人尷尬嗎？」我簡直不敢相信他說的話。當我後來得知他只是眾多誹謗者之一時，我更加感到驚訝。

但我沒生氣，也沒改變初衷。我以沉默替代生氣。然而我的沉默並不意味著我同意他的說法。後來，他和許多反對者都成為我的支持者。

多年後，我在亞裔美國人新聞工作者協會會議（Asian American Journalist Association conference)上遇到了另一位Bill（William Wong）先生。他對我說，儘管有很多困難，但你「展現出了很大的勇氣」，創辦自1927年以來在西北太平洋第一家中文報紙。

呵呵，「勇氣！」沒有人對我如此稱許，而我也從沒想過自己所做的事是勇氣的標誌。我只是做了我必需做的。但是出生在美國的William Wong是來自舊金山的記者兼作家，在我最需要的時候，對我的報業旅程給予了積極的啟示和鼓勵。

大家可能會以獲得的財富和名聲，將失敗和成功投向有限的鏡頭。我們要重新定義成功，並對失敗有擴展增進的看法。大家可以做的是一項實驗－－勇氣的測試－－對冒險的渴望－建立信心的指南，也許還有一張建立關係的地圖。如果只看收益而不看損失，那麼從長遠來看，您可能會贏。您正在參加馬拉松似的長時間比賽，而不僅僅是一場比賽而已。

亞洲人恥辱文化的重擔影響了我父母一代，我們這一代以及我們的孩子。如果我們不斷擔心丟臉或別人會怎麼看我們，我們就永遠不會快樂。

如果我們沒有表達自己的願望、希望和夢想的自由，就無法發揮出最大的潛力。如果我們一直生活在恐懼中，就無法成為真正想要做的人。前副州長吳仙標(S. B. Woo) 曾說過：「如果與周圍的人、家人分享夢想，他們可以幫助您實現目標。」但是，如果他們不知道您想要的是什麼，就無法幫助您或為您的成功做出貢獻。他的觀點是，讓其他人加入您的團隊來追求並達成您的目標。

如果洩氣該怎麼辦？

如果您已遭受到多次失敗，請仿效電力發明家及獲得2332項專利的愛迪生（Thomas Edison）。

愛迪生說：「我們最大的弱點在於放棄」、「最確定的成功方法是再嘗試一次。」他敦促我們努力工作，並表示：「沒有什麼可以替代艱苦的工作。」他從未承認失敗，他說：「我沒有失敗。我剛剛發現了10,000種行不通的方法。」

慶祝，慶祝，慶祝

大多數時候，我們對自己所做的事情沒有給予足夠的評價。我們經常努力工作，卻忘記慶祝自己的里程碑。不管事有多小，我們都該停下來慶祝一番。通常啟示和反思是慶祝活動的一部份。當我們提醒自己自己所做的事是既重要又特別時，會使我們充滿活力，並使我們在精神和心態上得到提升。

回饋

如何定義成功和失敗？不要只關注財務方面，例如公司的年收入或薪水。請搜索需要回饋事情的數量，如那些使社區變得更美好而做出貢獻的數量，以及你肯定對需要幫助的人的數量。這些都是真正的成功。

把這些做到的回饋寫下來或輸入手機。當感到失望或幻滅時，不妨看看這些成就，會為您帶來加油振奮的動力，這也是我獲得靈感的方式。