還有不到兩週又來到調較時差的日子了。雖然華州在年初已立法通過取消夏令時運作，但由於聯邦國會還未通過華州的立法，聯邦法凌駕州法，華州通過也不能生效。故此謹記今年還是要繼續去調夏令時，在十一月三日將時鐘撥慢一小時，以免自誤。

緃使祗是調撥快慢一個小時的差別，但卻總能擾攘民生，大家紛紛爭論，堅持維持夏令時與反對要求取消者各持己見。各自表述一大堆理由力撐自己的理論，好不熱鬧。

其實大部份市民最不喜歡的是適應一年兩次調時的麻煩。心理與生理障礙並存。別少看祗是一個小時的差別，卻能發揮牽一髪動全身的影響。有人因生理時鐘敏感不適應而會被失眠折騰；看似誇張但卻是實情。不過也因為撥快或調慢一小時令很多人自得其樂，每年都享受一點小計較，逗逗自己賺蝕一小時各一次的樂趣。

雖然目前電腦已經幫了大忙，自動調較時間，但還是有些器材要保持人手調較，這些古董機器總令人添加壓力，心理上生怕漏了它們時就會引起生活上部份的不協調現象。

調較夏令時主要是節約能源。但科技創新已漸漸為人類節省及增加能源，彌補不足，同時也幫助淨化傳統能源供應所導致的污染， 逐步改善世界氣候變化，所以不用夏令時也能節約能源。既然如此，華州人選擇停了夏令時是合時宜的，大家就再等等，期朌聯邦快些批准吧。