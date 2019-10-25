東方遇見西方 抗衰老食品便宜易找

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

雙重文化有什麼好？它讓我在中西方世界都擁有最好的食物，尤其是健康食品。

但是，東西方在實現健康方面是明顯有區別的。西方注重科學證據和研究。但是中國文化相信祖先世代相傳的經驗和習性。

我已故的祖母、媽媽和姻親都相信飲食可以使身體煥發青春，不僅是為了幾天的成效，而是影響整個生命的健康。他們吃東西重在保持能量和活力，而不太是為了外貌。

這些觀念和作法也同時影響了我的飲食選擇和飲食習慣。西方科學激發了我的日常飲食攝入量，使我在身心上感覺良好並給了我力量。

每天早上我空腹做的第一件事就是吃下中國人所說的「傳說中的神奇蘑菇－靈芝 （ Ling zhi）」。靈芝是一種抗氧化劑，但食用前必需煮熟。靈芝的起源與中國永生不朽的故事有關。在中文網站上的解說是，據說靈芝可以增強免疫力。然而目前還沒有科學實驗證明。

但是在美國受過訓練的自然療法醫生已經為病患開了靈芝的處方。過去，靈芝是在中國人跡罕至的野外山區發現，物稀為貴因此價錢不菲。大多數中國人會把靈芝煮成湯水服用。現在多以藥丸形式出售。大家可以到華埠國際區的中草藥店買到。價格要合理得多，因為隨著農業科技的發展， 生產靈芝已不再那麼困難。農民們聰明地吸收農業知識並在各地廣植耕種。

我從威斯康星州（Wisconsin ）的許氏人參（Hsu’s Ginseng ）企業公司買的靈芝品牌，標明是從日本進口的靈芝，然後再作成成藥膠囊出售。許多亞洲人喝人參茶。對我來說，我更喜歡靈芝，它能像人參一樣使身體恢復活力。

中藥真能有功效嗎？前輩的老人家都無法給我滿意地解釋。過世的媽媽通常會這樣來回答我的疑惑：「吃這些就是進補，是對你有好處的。」那是祖母對老媽說的話，她從母親那裡學到的東西，也照本宣科地告訴我。

大家必需對中藥有耐心。服用靈芝一年多後，發現我的花粉過敏症有所改善。我的過敏過去可持續6個月。現在，已縮短到3個月。

家人也推薦枸杞子（goji berries），但我沒有那樣喜歡到經常去吃它的習慣。例如，當我旅行時，我不會去吃它。大家可以將枸杞子煮在湯中，也可以作為零食吃。

水是美容助劑

在電視節目O z 博士秀上， 明星Jennifer Lopez 被問到她如何保持青春美麗時，她分享了一個美容秘訣，她的答案是「水」。如果想要年輕的皮膚，請務必保持水份。如果身體脫水，會經常感到緊張。水潤滑我們的皮膚並沖洗掉廢物，水還可以滋養大腦和身體，比減肥可樂（diet Coke ）好得多，水的熱量是零。如果您是年輕的父母，請訓練您的孩子喝水。隨著他們的成長健康問題將會減少。

日式飲食

日本有長壽的世界紀錄。他們擁有世界上最老的男人和女人，能活到90和百歲。日本老年人的飲食很簡單－蔬菜、海藻（seaweed）和魚。日本的飲食中膽固醇含量低，並且沒有有害脂肪。魚是蛋白質和歐米伽3脂肪（omega 3）的豐富來源，有益腦的功效。海藻是鐵、碘以及維生素K和B的重要來源。我喜歡每週吃兩到三次海藻和魚，特別是新鮮的貨色。

大蒜，蔥和薑

東西方都認為，大蒜不僅可以增強烹飪的風味，而且是抗氧化劑。大蒜，薑和蔥是中式烹飪的關鍵成份。我用這三種食材，以炒，烤，燉，蒸，煮食物。為了增加大蒜的食用量，我幾乎在烹飪的所有食物上都放了大蒜粉。不過不要買大蒜鹽。過量食用鹽可能對心臟有害，並可能導致高血壓。

烹飪時切幾片生薑有助於清潔身體並增強能量。蔥的作用類似於大蒜和薑。他們在一起創造了奇觀的味道和香氣。

茶

我喜歡喝茶而不是咖啡。我曾經喝中國和英國生產的紅茶。牙醫警告我紅茶已污蝕了我的牙齒。幾年前，我重新開始喝烏龍茶。大家可以在亞洲雜貨店買到。幾十年前，我在台灣的親戚向我介紹了台灣的高山茶。

每當親戚們訪問香港時，他們都會把這些茶送給我已故的母親。感謝媽媽的用心，每當我拜訪她時，她都會轉送給我。現在媽媽離世，我渴望喝這種好茶，同時也想起了媽媽對我的愛。茶含有類黃酮（flavonoids），可延年益壽。

好油脂的鱷梨

母親經常會避開油脂，她不知道實際上我們的大腦需要好的膽固醇來維持認知功能。美國營養學家和醫生敦促我們每天要吃健康的脂肪。

僅經常吃魚是不夠的。所以我在早餐雞蛋上放了兩滴特級初榨橄欖油，在當作零食的香蕉上也加上了幾滴。

我的另一種脂肪來源是鱷梨，每週兩次。即使每一顆都含有約300卡路里的熱量，但它的益處遠大於害處。

藍莓

許多有關壽命研究都強烈推薦藍莓。華盛頓州和緬因州（Maine）是兩個以水果聞名的州，而緬因州的漿果到處都是野生不必去商店購買。一份約30粒的藍莓可對抗衰老。遺憾的是，我不喜歡藍莓。因此，每天需服用兩顆高濃度的藍莓藥。

核桃

蝦仁核桃是美國人最喜歡的中菜。但是，如果各位認真考慮核桃的健康益處，那麼在中餐館用餐時不要只是吃核桃（walnuts），而是平常要生吃。幾項研究發現，核桃比其他種類的堅果好，例如山核桃，杏仁和腰果（pecans, almonds, and cashews）。有了核桃，就不必擔心便秘了。

每天早晨，我在cereal裡混合10到12顆核桃，燕麥片和亞麻籽粉（flaxseed powder），學會喜歡上了核桃的天然風味，它對我們的身體有益。一位醫生建議在食用核前先將核桃浸在水中。我試著作了一段時間後，放棄了這個想法，因為我發現口味，功能或質地幾乎沒有什麼差異。

多吃水果和蔬菜

通常蘋果、葡萄、橙子、木瓜、香蕉和西瓜等水果對人體有益，因為它們提供大量的維生素C和纖維。

我吃蔬菜多於吃肉。它們易於消化，並且許多都是抗氧化劑。我不建議完全不吃肉。肉可以提供大量的蛋白質和維生素。我每週選擇的蔬菜包括白菜、西蘭花、羽衣甘藍、西洋菜、地瓜，紫薯和南瓜。它們使我保持健康，並激發我身心的愉悅。

有許多種抗衰老食品，例如蜂蜜、檸檬、紅酒、薑黃（turmeric）、骨頭湯和與芹菜，胡蘿蔔，生薑片和黃瓜混合的汁液，我可以不勝枚舉。為了最大程度地發揮作用，各位不能只是偶爾吃它們，而必需是將這些食物納入我們的正常生活中。如果不是每天，至少也應在一週內吃它們幾次。

健康飲食會激發您養成健康的習慣。各位可能不想因為要長壽而食用它們，但如果這些食物能讓您感覺良好和身心健康，是值得嘗試的。