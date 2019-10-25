亞馬遜週前做了一項前所未見的政治捐獻，向本地一個支持商界的政治團體捐贈逾一百萬元，被指責是明顯地左右政治，以金錢來影響十一月的西雅圖市議會新班子選舉，令更多支持大企業的議員或偏向商界的候選人入主，從而驅走異見代表，再進一步影響西雅圖市未來的經濟發展措施與策略。

其實在任何的政治選舉中，舉凡政治獻金，捐錢者當然是有所為而為的捐獻，誰會漫無目的白白送錢。故此亞馬遜的捐獻沒有大不了，很正常，祗是銀碼稍大。倘若捐獻程序有違規不合法，則理應被嚴懲，否則大眾不用大驚少怪。

在一般情況下唯一會對捐大款恨之入骨者應該祗有那些持相反政見人士及其支持者，因為財不進他門的口袋。他們缺乏財力，在財對財決鬥中先輸了一局。假如他們能同樣地獲得相同款額的捐款，相信這些人的反應是不一樣的吧。

近年由於電子與社交傳媒的傳播力量為花金錢的選舉改變了一些局面，令很多缺乏財力但精明的參選者，思算如何利用免費電子媒體的宣傳力量去幫一把，並且做出了令人刮目相看的成績，證明錢財雖然重要，但智慧有時是可以補不足，缺財智生懂得利用最小資源去博取得最大成果，這些智慧型候選人有別於忌妒得不到支持就漫罵的競選者。

選舉是燒銀紙的活動。最好是有花不盡的金錢去進行任何游說活動，以達到大包圍的宣傳效果，最終是要去控制投票者，取得他手上的選票。