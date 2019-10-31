你應在大選中投票的10個理由

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

你們中的有些人不太關心選舉。然而大多數人都應遵循共同的原則， 那就是「投票是你應該履行的公民義務」，要在民主國家中行使公民的權利和作用。如果我提出一些令人信服的理由，是否能讓你即知即行呢？

為亞裔美國人的聲音投票

此次大選中競選亞裔的美國人數量驚人， 超過了40名。請參閱本期《2019年大選：金郡，皮爾斯郡和斯諾霍米郡的亞裔美國人及太平洋島民(AAPI)候選人》一文。文章只不過僅涵蓋這三郡。同樣有趣的是，亞洲人包括有中國、日本、韓國、菲律賓、印度、巴基斯坦(Pakistani) 伊朗(Iranian)的多樣性。在某些職位角逐中，亞裔美國人有相互對抗的局面， 我們可以稱之為進步的標誌。從學校董事會到市議會，從港口專員到醫院專員，從普捷灣(Puget Sound)東到西，南到北，亞裔美國人候選人遍佈整個選區。他們都知道，在公職之位的各領域，對亞裔美國人是至關重要的。

作為亞裔社區的一部份，我們需要支持和培養我們的領導人。競選公職是發展領導力和服務的重要途徑。西華報對所有候選人的鼓勵是無論是輸是贏，我們都與你站在一起。如果你所在地區有亞裔候選人，請大家給予支持，因為競選公職是需要很多犧牲、辛勤工作和勇氣的。

其中一個特別的競爭是競選西雅圖港口2號席位Sam Cho。自從Lloyd Hara在2006-2010年擔任西雅圖第一位亞裔美國人西雅圖港務局專員以來，就再也沒有其他亞裔擔任此職。貿易是華州經濟的關鍵部份，中國、日本、韓國，台灣和其他亞洲國家，是我們華州至關重要的貿易夥伴。如果Sam Cho當選，將成為最年輕，也是首位韓裔美國人專員。

10月9日在華埠國際社區中心的API候選人論壇上，他在競選辯論中展示了技巧和對問題的理解。其他值得關注的新星包括連頓市(Renton)議會候選人Kim-Khanh Van，表爾威市議會議員梁詩婷Janice Zahn和西塔克市(SeaTac City)議會議員 Peter Kwon。

不信任投票

我對亞裔候選人中唯一感到羞愧的是現任西雅圖市議會議員印裔Kshama Sawant。對於她的分裂領導風格我將投給她不信任票，我們支持她的對手Egan Orion。Orion是位願意傾聽並與各社區合作的候選人。遺憾的是，儘管Sawant具有亞裔血統，但她與亞裔社區保持距離。我們的英文姐妹報《Northwest Asian Weekly》曾要求採訪她，但一直未得到回應。

投票給在亞裔社區工作有記錄的非亞裔候選人

連頓市（Renton）市市長候選人Marcie Maxwell和西雅圖市議會候選人Jim Pugel已與亞裔社區有過廣泛合作。許多亞裔領導人支持Maxwell。如果她當選市長，將帶動更多有色族裔為連頓市工作，並成為有色族裔和主流社區的橋樑。前警察Pugel如當選，將對公共安全做出不同的看法，並能促進警察局與市議會間更好的工作關係。

投票給讚賞者

現年74歲的Larry Gossett於1993年當選，在金郡議會已經任職25年。從所有過去擔任此職位的角度來看，他的記錄和貢獻都是不言而喻的。他為有色族裔做了很多事。在亞裔和非裔社區，大家對Gossett的忠誠和努力都給多很高的評價。

一位黑人領導人說：「要不是因為Gossett在華盛頓大學校長辦公室舉行靜坐抗議，我就不可能從華盛頓大學畢業。」這種抗議立即使華大學喚醒了曾經存在的和仍然存在的種族主義，華大需要共同努力解決這個問題，招募和留住黑人學生。Gossett是民權運動的最前哨者。律師和支持者Kim-Khanh Van記得10年前，Gossett和已故的華埠社區的社區活動家山度士（Bob Santos）是如何啟發她的，因為擔心Goodwill 的發展會對社區高檔化及族裔商業的影響，她和大家一起參加抗議活動。Gossett還從金郡獲得了菲律賓社區中心項目的資金。

投票給鼓起勇氣者

並非每個亞裔美國人候選人都將在這次選舉中獲勝，這是可以被接受的事實。然而這些候選人在這次選舉中輸了，請在下次選舉中再接再厲。在表爾威市議會競選中失敗的印裔眾議員Vandana Slatter說，她從這次經歷中學到了寶貴的經驗，而這些經驗是從其它任何地方都無法獲得的。

Burien市議會候選人Sofia Aragon去年競選州參議員，但輸了。憑藉著勇氣和決心，她再次競選市議會席位，並在初選中贏得了實質性的領先優勢。如果亞裔候選人在第一次嘗試失敗後就失踪了，那將是一種浪費。Aragon的作法和態度很明確的告訴大家，那就是永不言放棄。她了解亞裔美國公職人員在各級政府中的重要性。

為支持正義投票

I-1000是一項旨在恢復平權行動，為有色族裔打開大門，包括在工作、商務合同和教育機會方面被邊緣化的亞裔美國人。支持第88號複決案，因此I-1000能將在華盛頓州實施，以糾正對某些群體的歧視，而無需使用配額或優惠待遇。不幸的是，一些華人移民誤解了I-1000，並狹義地將此界定為限制亞裔美國人進入大學的機會。我們應與其他族裔群體團結一致，為建立一個健康的社會與歧視作鬥爭。

為華盛頓州更好的未來投票

有人認為華盛頓州的任何稅收都是邪惡的。然而並不是所有的稅收都是不好，因為政府需要錢來支付公路、渡輪、輕軌、公共汽車和橋樑的修葺和建設。

不要被議案 I-976愚弄。每年60美元的汽車執照費並不是什麼大數目。如果將所有車輛的執照費降低到30美元，而又不能被其他類型的收入所取代，以修建和修復我們的道路，那將使我們州的交通系統和基礎設施癱瘓。

為華盛頓州更好的未來，請反對976號動議案。

為常識和激情投票

我採訪了幾位熱心服務的候選人。前西雅圖市議會議員Tim Burgess的助手西雅圖市議會候選人Alex Pedersen是位不以意識形態為導向的候選人，他對問題持開放態度。

港口委員會第5號職位候選人Fred Felleman展示了對港口工作的常識和熱情，他致力於多元化和包容化，並全力支持僱用平等。如果Bookda Gheisar當選，他鼓勵她自己徒手去探索港口未來發展的可能性。

為未來投票

Girmay Zahilay的支持者Matt Chan 表示，Zahilay「代表著未來並信守承諾」，而金郡議會第二選區現任議員Larry Gossett則稱讚他過去令人印象深刻的成就。在政治立場上，Gossett很明顯的是在追求自我的價值和成就，這是巨大的的貢獻，但Girmay 描繪的則是一個充滿希望和有計劃的社區未來。

西雅圖學校董事會的候選人Eric Blumhagen在初選後，就立即與西華報英文版《the Asian Weekly》及其他亞裔領導人和組織進行了聯繫。Blumhagen渴望了解亞裔社區的需求，給大家留下了深刻的印象。他是唯一主動研究所在地區亞裔學生所面臨問題的校務委員會候選人。

用你的價值觀投票

在西雅圖市議會第2區角逐的Tammy Morales和Mark Solomon中，大家會發現Morales是一名社會活動家，而Solomon是溫和主義者。如果你相信行動主義和無家可歸者的權利，那麼 Morales是你的選擇，她不是現任市長登肯(Jenny Durkan)的盟友。但是，如果你希望有人與市長以及另一端的Morales相處融洽，那麼Solomon 就是你的夥伴。

Solomon 獲得現任西雅圖市長杜爾肯、前市長 Charley Royer、退休校董Betty Patu、眾議員 Sharon Tomiko Santos、西雅圖印裔中心執行長Camille Monzon-Richards,、眾議員 Eric Pettigrew,、西北Bloodworks社會影響主任Juan Cotto 的支持和背書。