伍煒豪： 成功者的失敗故事

你會寫一本書來記錄你的失敗,暴露最脆弱的時刻或承認自己的錯誤嗎?在一個珍貴無瑕的Instagram圖片的世界中,伍煒豪選擇了這麼做。

在伍煒豪的著作《在課堂裡從壞到更糟再到一流-From Bad to Worse to Best in Class》中,他帶讀者回到了他在越南西貢的童年時代。他描述了自己在那裡的形像,他是叛逆的逃學者,逃學去街上踢足球,進而打架生事。他精心設計要逃離監牢然而卻失敗了,甚至把讀者引進他被關的監獄,也像他一樣困坐牢獄,也能和他一樣渴望能喝到一杯冰水。

伍煒豪也將讀者帶到巴拉望島(Palawan)的難民營,然後備極艱辛的到了加拿大,在那裡他做了兩份全職工作,在兩年內完成了高中學業,並贏得了妻子Lisa的心。

他在書中沒有掩飾任何細節,毫不隱瞞的述說自己如何踏上艱難的創業之路,開始經營和關閉連鎖餐廳的過程,看到自己擁有的房屋和財產灰飛煙滅。之後最終才建立了成功的生意和取得特許經營權。

伍煒豪是集丈夫、父親、導師、現代教育中心(Best in Class Education Center)東主一身的角色。但他的核心價值是樂觀主義者和倖存者。

他回顧過去的生活,無論是在監獄中還是在難民營中,都是一種經歷。但是每次在碰壁重重困難艱辛時,他都知道這沒什麼大不了的。為了證明這一點,他告訴大家他在嘗試逃離越南時,在一次中逃脫中遭到機關槍的掃射。直到他上床睡覺時,才注意到自己夾克袖中有一個彈孔。

伍煒豪說:「大家當時都被嚇壞了,但我還活著,我感到很幸運。」今天,他和妻子在遇到問題時都會自問:「我們會死嗎?不會,那我們就會沒事的。」

伍煒豪說:「經驗改變了我的生活方式。許多人讀了我的書,表示要是換了他們,是不會和大家一起分享自身的故事。我的書打開了他們的心扉。給他們新的視角,意識到自己有多麼幸運,而且所遇到的問題並不是那麼大到無法承受。」這種態度,鼓勵大家不要把生活傾向太過嚴肅拘泥。伍煒豪在這種生活態度和性格下,成為優秀的導師和演講者,激發了許多移民團體及教育和商業機構。

伍煒豪的天賦是平易近人,他一直稱自己年輕時是個文盲,即使母親是老師,他逃過學,從卡車上搶水果,或者為了一些急需要吃到口的肉去偷別人家養的雞。但是,他也承認自己有些機伶和機智,會買鹹花生,重新包裝後,賣給在西貢街頭喝酒的人賺些錢。

改變人生的經歷

當被問及改變自己生活的經歷時,伍煒豪指出是他在監獄期間,他假裝自己未成年而逃脫了重刑。

他說:「我呆監獄坐牢的時間,是我生命中的關鍵時刻。我徹底改變了。我回到家開始洗碗盤。家人說:『那個外星人是誰?』入獄前,我是全然不在乎這些碗盤,還是我的家人。」

他將這種性格轉變歸結為孤立。

他說:「在監獄裡度日如年,我不知道自己的未來,我沒有希望。當進去時,是呆在臭氣沖天的廁所旁擁擠牢房的盡頭,慢慢地可以向前移。在高溫中汗水淋漓,但沒有淋浴可消暑。在身心上我都感到痛苦萬分。過去喝一杯冰水是件簡單不過不會遇到麻煩的小事。但在牢房裡我只能想像自己舔著一杯冰水的杯外。這讓對過去認為理所當然的事,如新鮮的空氣,綠色的植物,路過的女孩等心存感激。

在菲律賓巴拉望島的難民營,是伍煒豪第二次經歷到的困難。他開玩笑說,那裡就像是特別為在西雅圖湖邊付高昂房價的海濱度假者那樣。他說:「在難民營裡的感覺與監牢是不同的。過去即使我出獄了,也不知道自己的未來。但在難民營,我可以感受到對自由和幸福的追求。可以觸摸它並看到它的到來。」在難民營他學會了英語,讓一個美麗女人留下深刻的印象,這個女人後來成為他的妻子Lisa。

成為企業家

伍煒豪到達加拿大海岸,接受教育,結了婚,同時做了兩份全職工作後,移居到了美國。他曾在連頓技術學院(Renton Technical College)任教,甚至在微軟找到了工作。如果讀者認為這就是這位難民伍煒豪故事的結局,其實是還沒結束。

伍煒豪說: 「我在連頓技術學院任教4年半。減薪接受了微軟的工作。在工作的後期,我甚至可以閉著眼睛做這些事,這讓我在微軟感到很無聊。我是個每天需要做不同事情的人。我喜歡構建系統,但工作一旦完成後,就表示是做完了。」

伍煒豪是個生存型的人,要成為企業家並不容易。他樂於從事教練班,抵押貸款業務,甚至是開餐館連鎖店。

他說:「當我在教學時,電話響了,有人來討論買賣房子的事,真是令我尷尬。在家裡時,有人會打電話要求重新安排課程時間。我處於生存型的模式。我想要經濟上的穩定,我曾經受餓過差點因偷東西被殺。」他笑著說:「也許是因為我出生在猴年。你見過猴子靜止不動嗎?」相比之下,妻子Lisa則堅強而專注。她一直是伍煒豪一生的動力,鼓勵他學習和努力。

Lisa說:「我們總是可以給別人提供建議,但有時也必須讓他們從失敗中學習。」在談到如何度過艱難時期?她說:「最後,歸結為愛。如果你愛一個人,那麼會站在他們的身邊並支持他們。」現在,伍煒豪更加專注的是他的現代教育中心特許經營業務。

他說:「事情的變數太多了。我喜歡挑戰和多樣性。如果事情平淡平凡,我會感到無聊。」伍煒豪的轉折點是他加入了名為Entrepreneur Organization(EO)的組織。他說:「以前,我對不知道的東西就不管它了。我不去看很多書。但是在這裡,我發現了我的『為什麼?』。哥倫比亞教授、領袖大師 SimonSinek 說過, 人們不在乎你做的事,人們在乎的是為什麼你要這麼做。」伍煒豪表示,直到他開始學習和讀書,他才意識到少即是多的奧理。

他補充說:「縮小注意力以擴大視野。他沒有挖大洞,而是挖得更深。」

家族企業

如今,伍煒豪和妻子共同經營現代教育中心。許多員工都是過去他時教過的學生,大家像一家人一樣。

伍煒豪說:「我發展公司的唯一途徑就是發展員工。公司的使命有三重:建立一流的特許經營權,建立更好的老師和培養成功的學生。

目前,我們在65個以上的地區擁有46至50個加盟商。大多數業主都是像我這樣的移民。我想分享我的經驗,並幫助他們成為搖滾明星和擁有出色的特許經營權。如果我能幫助大家建立成功的補習學校,那麼他們將幫助創造很多工作並培養成功的學生。作為首席執行長的第二個任務是我對加盟商的承諾。一旦你加入我們的加盟團隊,我們就不再是商業夥伴,而是這個大家庭的一份子。」

談到 現代教育中心的未來,伍煒豪說:「我們的目標是在一年半的時間內增加到大約100個點,一旦到這個目標,我們就考慮走向全球。我剛剛很快聘請了一名首席運營長,並希望在未來三年內任命一位首席執行長,這樣我就可以成立公司董事會並奠定公司的品牌。」

回饋

伍煒豪說:「我是印度中華難民協會(ICRA)的主席和董事會成員,以及EO,UW 諮詢和業務發展中心等多個組織的董事會成員。」

Lisa是越南獎學金基金會( the Vietnamese Scholarship Fund)的董事會成員,該基金會為越南負擔不起的幼兒教育提供資金。她說:「他們做的工作真的打動了我。我對教育充滿熱情,教育一個孩子可以影響整個家庭。」

企業家精神並不適合所有人,而是適合那些對自己的工作充滿熱情的人。伍煒豪說: 「我對年輕人的建言是:追逐自己的夢想,無論夢想是什麼。我有一個導師,那就是向失敗的人學習。我的書不是關於我的成功, 而是關於我的失敗。」

伍煒豪在2019年10月25日在中國海景大酒家舉行的《亞裔企業家年度午餐會》上接受西華報的頒獎和表揚。