貿易戰打擊華州象拔蚌 拍賣價下滑州損失逾千萬

（本報訊）自中美貿易戰開始以來，華州魚農產品大受影響。其中以深受中國市場歡迎的天之驕子貝殼類海產象拔蚌損失最慘重。華州魚農署一直會從出售採象拔蚌權中盈利，大幅下降。自二Ｏ一八年夏天開始，象拔蚌的拍賣價下跌了百分之四十五。魚農部二Ｏ一九年的從中收益估計會低於一千六百八十萬元。在二Ｏ一七年，州從象拔蚌拍賣中取得高達二千八百萬元的利潤。

象拔蚌主要盛產於美國西北地區、加拿大卑詩省及阿拉斯加水域內三呎以下的海床。雖然象拔蚌可以在海底長年生長，但一般在市面上出售的也要長上五年左右。由於中美貿易戰令華州的象拔蚌在國際市場上減弱了競爭能力，特別是面對加拿大出產的象拔蚌，更是毫無還手能力。出口商被迫要以減價方法才能填補來應付新增近百分之三十五的關稅。不過即使是減價但也未必能招來生意，因為買家會更挑剔，客戶對平價貨會較敏感，懷疑象拔蚌的質量。在華州的水域生長的象拔蚌如果在成長後未被捕捉，牠們會長老而變成肉少殼厚。這些都被視為次級的產品。在本地唯一影響較少的是人工飼養的象拔蚌，質量容易控制及劃一，在貿易戰中大約售價下跌了百分之二十五。

華州每年出產近五百萬磅象拔蚌。這行業都是由普捷灣的印第安族裔與華州天然資源部門共同管理。受關稅打擊最嚴重的是本地的印第安人部族。象拔蚌是他們的經濟命脈。他們從捕捉象拔蚌所得的利益撥出部份資助部族的各項計劃，收益減少自然對目前所推行的部族福利與計劃也大受影響。與此同時，華州魚農署也是從象拔蚌的收益中撥款資助三文魚回流研究計劃。基本上都是牽一髮動全身的連鎖反彈。以住本地一些海產商若每天出口二千磅計算，到現時則祗能維持在一千磅左右。

據業內人士表示，除了關稅以外，亞洲部份地區的不穏定局勢也影響了本地象拔蚌經營。香港是一個明顯例子，在過去四個月因反送中所造成的社會不安，令當地飲食業嚴重受挫。市民減少外出用膳，對海產需求大不如前。