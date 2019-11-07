世界上最大的女子大學校友及其校長在西雅圖團聚

在熙熙攘攘的人群中，穿著閃閃發光的晚禮服和量身定制禮服的女士超過了男士，她們正品嚐著開胃菜，大家聊天說笑，好像是自家姐妹一樣的熟絡。但她們並不是親戚，而是來自北美各地梨花（Ewha）女子大學的校友，他們於10月26日在表爾威市的希爾頓酒店（Hilton Hotel）聚會團圓。

梨花大學是位於南韓的世界上最大的女子大學，招收超過20,000名學生，而美國最大的女子大學衛里斯(Wellesley)只有大約2,000名學生。全美200多間量身定作的女子大學，已有3 4所關門。像日本人心中第一名的御茶水女子大學（Ochanomizu University），學生招生人數約3000左右，但由於時空的改變，目前也開始招收男生入學了。但如果各位用Google查一下，會發現梨花大學就像一座迷你城市，擁有超過81棟的建築物而且還在不斷發展。

梨花大學由美國傳教士Mary F. Scranton於1886年創立，Mary開始是在家裡為一個單身女學生上課。據撰述梨花大學歷史的《梨花：一個邀請－－ Ewha: An Invitation》一書中所言，從此開始了「韓國女性歷史上的一個重大轉折。」在父權制度下，當時南韓傳統社會的婦女是沒有賜姓氏，也不得隨意離家。

然而，基督教的價值觀集中在「婦女的人性化」上，這是自上個世紀以來學校所追求的目標。

我不敢相信華盛頓大學（UW）的 Donald Hellmann 教授也來參加梨花的聚會。他說，梨花與美國大學將就交換計劃達成協議。他說，不久前，一位女士漫遊在華大的走廊上，是唯一一個沒有穿著漂亮衣服而是穿著便裝的女人。她洋溢著尊嚴的氣質和難以形容的品質和力量。當我們被介紹時，我感到驚訝和謙虛……她竟然是梨花大學校長金惠淑(Heisook Kim)。這真是我意外的榮幸，我總是很高興能見到女性領導人。

華盛頓大學韓國研究中心教授Clark Sorensen說：「金惠淑是韓國在世界範圍內的重要的大使，也是婦女教育國際化的關鍵人物。」

校友Seungja Song說，現年64歲的校長金惠淑與眾不同之處，在於她被梨花大學的學生投票選出。後來，董事會於2017年任命了她。而華大校長的產生是每次由董事會成員面試候選人後選出校長。此外，梨花的教職員工投票贊成金惠淑出任，她獲得了超過57％的選票。

金惠淑是前哲學教授，在過去的30多年中，她還在梨花大學獲得了英語文學學士學位。她的博士學位來自芝加哥大學。

金惠淑表示，由於韓國仍存在儒家對女性在社會偏見糾纏的矛盾中，所以她的目標是「為婦女參與社會做準備並為之奮鬥。 」

Song 說：「金惠淑校長是一個非常熱情的人。她意識到自己的責任，並始終鼓勵婦女參與各種領域和挑戰。她幫助了很多女人。」

金惠淑以梨花為發展女性先驅而工作感到驕傲，她提到韓國1948年建國以來的第一位女總理後遭彈劾的校友、前 Korea Times的社長校友和在1990年公開談論被遭到日本軍隊性剝削的「慰安婦」的校友 Yun Jung Ok。

上週首次訪問西雅圖的金惠淑在華大演講並會見了其他官員。

梨花的聚會是一個為期四天的活動，包括晚餐、才藝表演、唱歌、小提琴、大提琴和鋼琴表演。華大環境與森林科學學院的L. Monika Moskal博士發表主題演講，以配合梨花的主題《走向綠色－－Go Green》。300多人參加了這場聚會。