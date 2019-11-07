自從十一月九日開始，華州又多了一條收費的主幹道I-99 隧道。目前華州前後共有四條收費通道，包括I-99、I-167、I-405及塔可瑪窄橋，相信日後也會有其他無財此路不通行的主幹線會加入收費行列。

華州收費道路計劃始於二ＯＯ七年的塔可瑪窄橋。雖然大眾知悉收費道路收益旨在改善本地交通道路，但對於不習慣收費道路措施的西岸地區包括華州來說，實施時也會令民眾感到不悅。

以華州為例，雖然經過逾十年實行地區性道路收費政策，但每當有新的收費道路公諸於世後，一般駕駛人士第一個反應就是準備改道而行，避過繳費，以不用繳費能到達目的地為樂。

基本上沒有太多人會歡天喜地迎來新收費道路，這是因為經驗告訴大眾，既使付了錢也不能保證在繁忙時間內會百分之百路路暢通。別忘記駕駛人士也要先越過那些擠得水洩不通的非收費行車線，才能進出所謂行車暢順的收費道路。

隨著城市發展與道路老化因素，道路擴建與維修工程基本上是同步進行。開支預算與撥款都演變成求過於供，運輸部門向市民求財幫補不足也是迫於無奈，在財政撥款不足的大環境下，很多生財之道都開始由小處著眼，付款道路的小錢對付款人的車主們是小數怕長計，對收款人運輸部則是積少成多變成一大筆額外收益，對解決入不敷支的財赤會湊效。況且收益也是投回運輸與道路基建的惠民前題上。所以間中走一走付點錢以示支持吧。