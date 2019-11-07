西塔餐館搶劫案實為謊言 團夥合謀為避免遣返

（本報訊）警方10月底曾就西塔市（Sea-Tac）一起餐館搶劫案進行調查，在該案件中，兩名蒙面男子駕駛一輛2005年棕色福特F-150皮卡並持有槍械。目擊者稱案發當日，名為Bob’s Burgers餐館內工作人員及顧客被捆綁並遭到搶劫，其中兩名女子還遭受匪徒性侵。

然而案情在調查後卻發生意外反轉。本月4日，金郡警長Mitzi Johanknecht在一場新聞發佈會中證實，此次案件為一起團體合謀試圖取得聯邦U類簽證的騙局。

聯邦U簽證為一種美國非移民類型簽證，遭受精神及身體虐待的受害者可提交申請。此類簽證設計出於兩種原因考慮：一是為了保護非美國公民的犯罪受害者，二是為方便警方收集有助於破案的犯罪信息。此類簽證要求犯罪行為必須發生在美國境內，設立之初是為讓受害者獲得合法居美身份，以便執法部門為其提供支持，並使用受害者提供的線索搜捕嫌犯。在獲得U簽證後，持有人便可獲得合法工作身份，可在美國境內開設銀行賬戶，同時還可以考取駕駛執照，以及註冊學術或職業學習。

警長Johanknecht表示，目前可確認此案件中涉及騙取簽證避免遣返，歲尚未有人被捕，但有關簽證詐騙的案情仍在調查當中，即將轉由金郡檢察官辦公室受理。由於華州及金郡為庇護地區，當局及其他執法機關在審理案件時不會就民眾移民身份進行詢問，因此也為破案增加了一定難度。根據Bob’s Burgers東主所述，她對於此次案件中涉及的計劃一無所知，但其店內一名員工或許參與犯案。