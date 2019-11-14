「人性至上」競選籌款破新高 州長英斯利加入楊安澤團隊

（本報訊)華裔總統候選人楊安澤（Andrew Yang）自2018年春天宣佈參選以來，從默默無聞的政治素人到如今支持率和籌款額大幅攀升，引來各界人士紛紛側目。

2018年楊安澤首次參與競選活動時，開著一輛擋泥板被碰撞凹陷的車，出現在新罕布什爾州（New Hampshire）的一家咖啡店，原本預期將與數十名民眾進行交流，但當日僅有一人現身，場面十分尷尬。

一年多後的2019年11月8日，楊安澤第22次去往新罕布什爾州報名該州初選，情況卻實現了大逆轉。他在街頭巷尾被許多民眾認出，更在2019年第3季度籌款額突破1,000萬美元，可支配餘款為600萬美元，在所有候選人中排在第6位。

在其競選團隊的商議下，他們將宣傳策略進行了調整。從一開始強調「$1,000自有紅利的重要性」，轉變為告訴民眾每人領取1千美元會對生活帶來何種變化，楊認為這一轉變讓競選主張看起來更「有人情味」。

在策略改變後，團隊重新為楊安澤拍攝競選短片，並於11月7日在愛荷華州（Iowa）播出，這條耗資百萬的高質量宣傳片令他聲望大增。

現如今，楊安澤競選團隊日益擴大，已經擁有上百人，其中很多人在政壇中打拼多年，最新加入其競選團隊的人還包括早前退出初選的競爭對手：華州州長英斯利（Jay Inslee）、蒂姆·瑞安（Tim Ryan）和歐洛克（Beto O’Rourke）。

儘管目前楊安澤的競選前景仍不被看好，當選總統的幾率依舊十分渺茫，但他堅信自己是民主黨內最有可能入主白宮的候選人。