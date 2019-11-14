海灣人3-1勝多倫多 4年內第2度問鼎美足聯

（本報訊） 在本月10日進行的2019賽季美國足球大聯盟（MLS）總決賽中，西部冠軍西雅圖海灣人隊（Sounders）以3:1戰勝東部冠軍多倫多隊，4年中第2次加冕總冠軍。

在上半場賽事中，多倫多隊中場串聯積極主動，獲得數次破門良機，使得海灣人隊頻頻陷入險情。在頂住了上半場的壓力之後，海灣人隊下半場逐漸掌握主動，荷蘭外援利爾達姆（Kelvin Leerdam）在第57分鐘的一腳似傳似射的射門，打在多倫多隊後衛莫羅（Justin Morrow）腿上之後折射入網，此球也改變了場上局面。隨後西班牙球員羅德里格斯（Victor Rodriguez）和秘魯前鋒魯伊迪亞斯（Raul Ruidiaz）分別攻入一球，為主隊鎖定勝局。多倫多隊在傷停補時階段打入挽回顏面的一球。

多倫多後衛莫羅對於第一個進球未能成功感到非常懊惱。他說：「第一個丟球前，我覺得多倫多隊控制了比賽，我們踢得非常不錯，不過意外丟球之後，我們就有些被動了。」

海灣人隊主帥施梅策（Brian Schmetzer）賽後表示：「上半場有點被動，但我們做出了很多調整，球員們始終都在力拼對手，我們的球迷也非常給力，最終的結果也讓球員和球迷們得到了回報。」

海灣人隊2009賽季加入大聯盟，總共獲得兩次總冠軍。目前大聯盟洛杉磯銀河隊（LA Galaxy）獲得冠軍次數最多，總共5次奪冠。

12日中午12時，海灣人隊在西雅圖市中心進行慶祝遊行。球員現身遊行車隊，手捧冠軍獎盃，與球迷合影留念。同時，作為鐵桿球迷的西雅圖海鷹隊橄欖球球星Russell Wilson和市長杜爾肯（Jenny Durkan）也在遊行當日現身，與其他粉絲共同慶賀。