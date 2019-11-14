$30汽車標籤費議案受選民擁護 市府郡府紛紛起訴

（本報訊）由Tim Eyman發起的$30汽車標籤註冊費議案（I-976）日前公投，現階段投票結果顯示，多數本地選民擁護該議案。

目前華州僅有4個郡選民投票反對該議案，分別為金郡（King County）、華肯郡（Whatcom County）、傑斐遜郡（Jefferson County）及聖胡安郡（San Juan County）。而斯諾霍米甚郡（Snohomish County）及皮爾斯郡（Pierce County）分別獲得選民61.67%及67.61%的高支持率。

本月6日，金郡郡長康斯坦丁（Dow Constantine）宣佈，將以該議案違憲為由，令郡檢察官辦公室對其提起公訴。7日，西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）與市檢察官Pete Holmes召開新聞記者會，稱將追隨郡府腳步，一同發起對該議案的訴訟。

市長郡長雙方持同樣觀點，稱這一議案的通過將帶來毀滅性的後果。最終造成選民通過的公共交通方案由於資金耗盡而無法按期執行，施工陷入停滯狀態，最終竣工日期將延長一倍之多。而對於西市來講，不得不削減10萬小時的公共交通運輸，並取消1.5萬高中生和1,500名低收入者的免費乘車計劃。