在本年初選選票上的亞太裔候選人

2017年初選時間是8月1日，選民必需在當日下午8時結束前，遞交他們的選票或者帶有郵戳的選票。這次初選是為11月份的大選前篩選候選人的選舉。以下是華州和金郡的亞裔和/或太平洋島民的候選人。 註：本次初選西華報不背書任何一位候選人。 ■ 本文由西華報編輯編譯

州參議員/第45號選區

Manka Dhingra（民主黨）——自2000年以來擔任金郡檢察官工作的Dhingra，通過在西雅圖警察局的穆斯林、阿拉伯和錫克（Sikh）族裔諮詢委員會的工作，支持婦女和移民的權利。

她共同創立了API Chaya，這個致力於在南亞社區結束家庭暴力的組織。

Jinyong Lee Englund（共和黨）——Englund是移民的女兒，也是第二代軍人配偶和企業家。她有10年技術方面和公共決策解決問題的經歷：為非洲潔水的NGO組織提供保障資金、有在國會為公眾、州府和立法執行機關及比特幣（Bitcoin） 和Blockchain的相關知識，同時是美國海軍陸戰隊技術與創新產品經理兼顧問。

州眾議員/第48號選區/第1號席位

Vandana Slatter（民主黨）——Slatter是前表爾威市議會成員、社區領導、公立學校家長、生物技術和醫療保健專業人士。

以當地非營利組織諮詢委員會、全球社會商業夥伴（GSBP）和Farmer Frog組織為基礎，幫助建立了一個以社區商業為重點的Lake Hills Greenbelt 都市農場，將健康的低成本的有機農產品提供給低收入家庭。

2017年，她被任命為第48屆立法區眾議員。

西雅圖港專員/第1號席位

Bea Querido-Rico——解決問題的方法來自於航空航天和交通運輸領域12年以上的工作經歷。她開始在波音公司的網絡與空間研發組工作，技術被波音787採用。

她是一名非營利性高級領導，現任菲律賓青年領袖計劃（FYLPRO）董事會成員。

西雅圖港專員/第4號席位

Preeti Shridhar——在印度長大，是商業主管和大學教授的唯一女兒，她於1986年移民來到美國，1993年助西雅圖市推行節約用水及循環再造計劃。在市長可持續發展和環境辦公室幫助推出了西雅圖氣候保護倡議，推動美國國家市長氣候保護協議會。她目前在連頓（Renton）市府工作。

市議員/聯邦市路（Federal Way）/第4號席位

Hoang Tran——18歲時從越南逃離，1980年移民到美國。1985年Tran進入大學學習並且同時工作，大學畢業後獲得學位並成為美國公民。

Tran目前擔任華州社會和衛生服務部的管理人員。2009年，Tran獲得州長領導管理獎，擔任領導職務，並致力於追求卓越成為一名公務人員。他同時是華盛頓大學心理學的畢業生，他還是西北加州大學法學院的法學博士生。

市議員/肯特市（Kent）/第2號席位

Satwinder Kaur——前肯特市職員，在2012年和2013年擔任市議會的行政助理。2004年畢業於Kentridge高中，獲中華大工商管理學士學位，從華盛頓大學獲工商管理碩士學位。

Elizabeth T. Peang——是肯特三個學齡兒童的父母，是職業社會工作者和社區外展人士。畢業於加州州立大學Stanislaus，獲得公共管理學士學位。

市議員/科克蘭市（Kirkland）/第７號席位

Uzma Butte——是一名教育家、小企業主和幼兒教育Montessori學校的創始人。她的隸屬關係包括科克蘭市中心扶輪社、Eastshore Unitarian Universalists、ACLU People Power和Indivisible的一員。畢業於華盛頓大學獲心理學學士學位。

Imran Peerbhai——他的家庭在20世紀70年代移民到美國。他曾在微軟工作，畢業於華盛頓大學獲經濟學文學學士學位並獲得計量經濟學證書。他也是Omicron Delta Epsilon榮譽協會的成員。目前，Peerbhai運營了一家小型人工智能公司，在那裡他們建立了照顧老年人護理的語音助手。

市議員/ 墨瑟島市（Mercer Island）/第6號席位

Benson D. Wong——於2013年11月當選墨瑟島市議會議員。他在西雅圖出生長大，擁有耶魯大學的本科學位和賓夕法尼亞大學的法律學位。他是西雅圖律師事務所Keller Rohrback L.L.P.的高級合夥人。曾在墨瑟島學校基金會和墨瑟島社區基金會的董事會任職。

市議員/Sammamish市/第3號席位

Minal Kode Ghassemieh——是API Chaya的移民律師和董事會主席，擁有華盛頓商學院大學的學士學位和Gonzaga大學的法學博士學位。有實踐移民法8年經驗，專注於就業和家庭移民。Ghassemieh還是西北移民權利項目的無償律師，協助難民和其他需要援助的移民人。

市議員/Sammamish市/第5號席位

Ryika Hooshangi——Hooshangi十多年來在美國國務院擔任律師，在美國駐外使領館、外交政策、商務和商務移民方面具有專業知識。為美國大使館提供國際協議、移民法和政策諮詢服務。自從回到Sammamish以來，她一直擔任Borgen工程公司董事會成員，該公司是一家總部位於西雅圖的非盈利組織，致力於結束全球貧困，目前擔任董事會主席。

Rituja Indapure——最初被培訓為律師目前在Costco擔任高級分析師。曾任本地高科技公司的軟件工程師，曾在華盛頓州工作近20年，在過去15年間一直還有非洲Klahanie的居民身份。

她與Amrita Seattle（青少年飼養計劃）一起自願支持無家可歸的青年，並與非營利的Tasveer一起，致力於促進整個金郡的藝術和文化，特別是在代表性和多樣化不足的社區。

西雅圖市/市長

長谷川（Bob Hasegawa）——64歲，是碧近山的第三代居民。他作為華盛頓州參議員代表第11號立法區，他是亞太地區西北地區最大的擁有174成員的卡車工業工會第一位亞裔美國秘書長。若當選為市長，長谷川表示，他會把自己一生責任記錄、透明度和平等感展現到工作中。

市議員/岸線市（Shoreline）/第5號席位

Susan Chang——是一名執照的土木工程師，曾任在Pullman的華盛頓州立大學民用與環境工程系助理教授。

Chang目前在岸線計劃委員會任職。加州大學伯克利分校獲得土木工程的本科學位和岩土工程的研究生學位和博士學位。

學校/墨瑟島（Mercer Island）第400學區/主任第4號席位

Linhui Hao——擁有俄亥俄（Ohio）州立大學分子生物學和病毒學博士學位，曾在Madison大學任研究科學家。自去年搬到西雅圖地區以來，一直擔任獨立顧問。

Hao大部份時間都是在學校的教室、圖書館，以及從事華人社區活動和墨瑟島學校基金會的志願工作。目前擔任墨瑟島華人協會理事、秘書。

學校/西雅圖第一學區/第7區主任席位

Batty Patu——32年的工作中，成功指導並提高了畢業率、大學生和減少團夥暴力的教育計劃後退休。曾經對提高南太平洋島民學生從公立學校畢業人數提高負責。Patu曾擔任西雅圖學院董事會第7區工作長達兩個任期。