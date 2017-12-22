陌生人對西雅圖的觀感是什麼

靜雯博客

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每當在海外旅行時，我發現外國人甚至一些美國人對西雅圖似乎並不太了解。我可能有偏見，但除了西雅圖我是不會喜歡去住別的地方的。這些人大多認為，西雅圖是個微不足道的地方，儘管這個城市在過去幾年裡有著飛漲增長的趨勢。

我最近去挪威的一趟旅行，證明陌生人仍對西雅圖存著過去陳舊的老印象，我是認真沒開玩笑的下了這樣的結論。

我遇到的有德國人、澳大利亞人甚至美國人（包括亞洲人），都認為西雅圖是個多雨陰濕的地方。來自猶他州的一對美國夫婦甚至將西雅圖的夏天描繪成「黑暗、寒冷和潮濕」，這可真是個糟糕的印象。這幾個人記得的是當我剛到西雅圖幾十年前的狀況，就像夏天從來不曾眷顧這個城市般。

這些人最近一次來我們這個城市拜訪遊歷是何時？請不要因一次的遊訪就判斷我們，請再再次給我們機會，回來看看吧！

他們哪裡會知道西雅圖在兩個星期前是個炎熱無比的夏天嗎？8月份曾飆昇到華氏103度，也有好幾天是80度以上？他們知道我們美好的夏天，比10年前持續的時間要長很多嗎？也許全球暖化是責怪氣候改變的源頭。下雨不會持續太久，太陽很快就出現，確保了我們的綠草茂盛、鮮花綻放，實際上西雅圖還是有乾旱的時候。有時，天氣預報預測會下雨，然而雨線跳過西雅圖，取而代之卻蜿蜒朝北，前往了不列顛哥倫比亞省（British Columbia）。

教育外國人認識西雅圖

遊客不知道的西雅圖，做生意的人卻知道。睡巨人現在已經甦醒了。西雅圖在商業、技術、創新、就業機會、藝術和娛樂方面為世界做出了強大的貢獻。

西雅圖是通往中國北京最近的門戶城市、是全美最早通過$15美元最低工資法的第一大城、是歷史性中國投資者在房地產市場上享受購物狂潮之地，這波助瀾將我們的房價推高至歷史新點，西雅圖仍是一個投資獲利的好地方。

西雅圖是在美國居住最昂貴的城市之一，我們在城裡有兩個體育場，目前正計劃增蓋另一個館場，這可不是很多美國城市能擁有一流的體育設施。

不幸的是，所有這些狀況，居然都不能讓我遇到的陌生人對西雅圖有深刻的印象。

不過，我不會放棄販賣我對自己心愛城市的機會，我經常從遇到的陌生人熟悉的事情開始：西雅圖是許多國際知名公司的總部，如亞馬遜、星巴克、Costco、微軟和波音公司。星巴克可能在我們自己的家鄉受歡迎，同時在美國、中國和日本也都很受歡迎，但是在歐洲並不那麼受歡迎。

一個葡萄牙千禧年代的人說：「星巴克咖啡很貴，可味道不怎麼樣。」有趣的是，葡萄牙人沉迷享受的是自己的濃咖啡，義大利人也是如此。

我不需要和陌生人爭辯，關鍵是，我只想讓他們進行熱烈的對話。令人驚訝的是，我發現外國人喜歡談論總統川普更多於說到西雅圖。

這一點也不出意料，因為德國人、義大利人、澳大利亞人、葡萄牙人和英國人， 對川普總統都沒存任何好感。

我會藉著改變話題啟發引導我的歐洲朋友，對美國有更多一些的了解。有趣的是，當我談到亞馬遜，竟彼此有了共識， 因為他們也在亞馬遜購物。然後我意識到當我旅行時，已然成為一個善意的大使，不僅是代表了西雅圖而且是全美國。

對於從未到過西雅圖的人來說，會對我們這個城市沒有線索可尋，這時我就會問他們：「你知道微軟和慈善家的創始人比爾·蓋茨嗎？」10人中有10人會點頭。「他是來自西雅圖的」我說。很快地，我就能把西雅圖置於正面積極的認知角色中。

如何向亞洲人介紹西雅圖

對遇到的亞洲人，我會藉著美國第一位華裔州長和駐華大使駱家輝，還有已故的李小龍作為認識西雅圖的橋樑。

10年前，聽說我來自西雅圖，無論是在美國遇到的亞洲人或我在亞洲，人們第一個反應就是「那是駱家輝的地方。」在當時他是一個強有力的代表性人物，也是許多中國人引為自豪象徵，他是世界的一部份。當找到共同點之後，我和陌生人間就很容易進行談話。

很少有亞洲人真的記得李小龍在西雅圖長大了，如果駱家輝的名字沒能引起對方任何的反應情緒，我會嘗試提起這位武術明星，看看是否能讓對方進入狀況。大多數陌生人對李小龍被安葬在西雅圖這個話題感到有趣。

此外，中國電影《北京遇上西雅圖——Beijing in Seattle 》似乎從中國大陸引起了對西雅圖更積極的情緒。每當我把自己介紹給到西雅圖來訪的人時，我不用多說什麼，大家都知道西雅圖。

對加拿大人沒有問題

對西雅圖最認識的的人是我們的鄰國加拿大人，儘管有些人從來沒有到過西雅圖。

「我們熟悉西雅圖，因為它類似溫哥華B.C.的山水風光。」我遇到的一位加拿大人這樣說。最大的區別是，美國人可以攜帶槍支，而加拿大人不被允許。

外人如何記得西雅圖

很有趣的是，大多數外國人，包括加拿大人，都不了解西雅圖的發展程度。我們的人口現在超過了66萬，而10年前的人口為50萬，房價和租金也在上漲：新建築也蓬勃發展，遊客可以看到整個城市到處豎著的起重機。

我要給外人的信息是：西雅圖有了很大的變化，你不會相信的。

一個抱怨西雅圖多雨的澳大利亞人，記得西雅圖是通向阿拉斯加的門戶，說：「我會回到西雅圖，從那兒再搭郵輪去阿拉斯加一遊。」

嘿，這不公平啊！西雅圖不僅僅是通往阿拉斯加的門戶，對許多人而言，西雅圖本身就是一個旅遊的目的地。說到要如何再提高西雅圖的知名度，是還有很長的路要走。

我們的城市需要制訂更好的提高知名度的戰略和計劃，這是下一屆市長需要考慮和努力的事情。