舊金山市長落葉歸根 家人在西雅圖為李孟賢召開追悼會

（本報訊）原舊金山市長李孟賢（Ed Lee）於2017年12月12日因突發心臟病去世，享年65歲。

在西雅圖出生並長大的李孟賢與兄長Manny Lee均畢業於富蘭克林高中（Franklin High School）， 李孟賢家人選擇在其母校舉行追悼會。

12月30日， 在Manny Lee的主持下，李孟賢親友共聚富蘭克林高中，對逝去的親人進行最後悼念。

除親朋好友外， 華州前州長駱家輝（Gary Locke）、西雅圖常務副市長方威武（Mike Fong）、表爾威（Bellevue）市前市長及現任議員李瑞麟（Conrad Lee）等本地華人政要均應邀參加追悼會。

曾與李孟賢有過同窗之誼的前州長駱家輝在追悼會中致辭，稱李孟賢一直都在為舊金山民眾就業及可負擔房屋等問題做出巨大貢獻。駱家輝還轉達了前總統奧巴馬夫婦以及前國務卿希拉莉對李孟賢親友的慰問函。

李孟賢的4位兄弟姐妹及母親目前都居住在西雅圖地區。他的家人表示李孟賢十分顧家，儘管在出任舊金山市長後，還擠出時間與家人相處。他曾在今年感恩節期間到訪西雅圖，早前亦有消息稱其家人或將選擇西雅圖作為其最終的安葬地點。

此次追悼會現場從始至終十分有序，參與悼念活動的民眾中有許多人選擇在會後與李孟賢的遺像合影留念。李孟賢的親屬更加以其名字成立基金會募集款項，用以支持舊金山市的非營利組織及社會活動。