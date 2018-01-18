鴨子船受害者家屬不滿州法 社區團體要求修改非正常死亡定義

（本報訊）2015年9月24日發生在西雅圖奧羅拉大橋的鴨子船事故造成5名留學生死亡，多人受傷的嚴重後果。然而由於受州法限制，父母若要求就「非正常死亡」（Wrongful Death）的成年子女提起賠償，必須出示子女在經濟上依賴於父母的證明。

目前在全美範圍內，僅有3個州法律中包含相關規定，除華州外，另外兩個州分別為加州和阿拉斯加。同時華州法律還規定，若子女死亡時已成年，父母則不可再以疏忽致死為由索償。

華州對於非正常死亡的相關法律（RCW 4.20.020）自2017年由當時州長通過後，便再未修改。除需提供經濟依賴證明外，該法律還要求子女「在死亡時必須是美國當地居民」，若不符合條件，則父母或其他監護人不可提出非正常死亡索賠要求。

華州司法協會（WSAJ）文獻表明，此項法律制定時，許多未成年子女是農場工人，不僅在經濟上無需依賴父母，還可獲得收入支撐家庭。此外，這項規定也是20世紀初期針對本州華人勞動力的仇外性法律。

在此次事故中遇難的Haram Kim家屬稱：「Haram是最好的女兒和姐妹。她就算在美國時，也每天抽出1個小時的時間跟我們聊天。我們為她感到驕傲，我們深深的愛著她。她去世後，我們沒有一天是不掛念、緬懷她的，同時我們也每天都在失去她的痛苦中掙扎。」在Haram去世後，她的家人將其可用的器官捐獻，挽救了華州10位居民的生命。他們在聲明中寫道：「我們深感窘迫，因為對待我們和對待美國公民的方式有所不同。Haram的死甚至沒有意義，只因為我們不住在美國。這種不公深深的傷害了我們。我們不明白為什麼這項擁有百年歷史帶有歧視性質的法律，可以在現代社會阻礙到我們的女兒和家庭。」

對於華州相關法律所存在的缺陷，華州眾議員Sharon Tomiko Santos及參議員長谷川（Bob Hasegawa）分別發起HB 2262及SB 6015兩項修正法案，希望藉此對不公法律規定作出改善。長谷川在聲明中指出：「我希望此次修正法案可以讓我州與美國其他47個州站在同一起跑線，為受害者家屬提供一些正義。這項非正常死亡法律是華州州法中代表仇外和歧視的例子，它已經被默許存在太久了。」

美洲同源會（CACA）西雅圖分會成員董明明表示，此項法律之所以長久以來一直未曾被改變，主要由於保險公司的遊說，因為一旦修正相關法律，他們便需要做出更大金額的賠付。

目前，非正常死亡法律聯盟成員組織包括：西雅圖國家亞太裔美國婦女論壇（NAPAWF）、日裔美國公民聯盟（JACL）、亞太美國勞工聯盟西雅圖分會（APALA）、美洲同源會（CACA）、華盛頓大學亞裔學生委員會（ASUW）、以及美國亞太裔支持者西雅圖分會（OCA）。