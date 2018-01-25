亞馬遜Go店開張 是祝福還是詛咒？

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

本週媒體焦點集中在亞馬遜（Amazon）GO無人店在西雅圖開張一事。亞馬遜在5年前就開始研究無人店技術，並早在2016年12月即在西雅圖的公司內部員工運作，經過14個月內部測試，於1月22日已正式對外開放運營。這個在西雅圖市中心的Go店，沒有收銀員，顧客通過商店入口處的應用程序檢查智能手機，就可購買雜貨。

科技已經把我們帶到這個階段，我並不感到驚訝，但科技的進步對人類應有價值。Go對忙碌的人來說毫無疑問是很方便的，然而，我的第一反應是「驚恐」和「嘆息」！

很明顯，亞馬遜想要擁有並獨攬一切生意，亞馬遜在我們的日常生活中，在圖書銷售和其他商品的營運上已相當成功，但對它來說這是不夠的，亞馬遜的目標是征服世界，它扼殺了許多本地的書店和一些小型的、獨立的，通常由家族擁有、控制和經營的企業。

以創新和市場份額的名義，亞馬遜通過提供服務來推動雜貨業務。當宇和島屋與亞馬遜合作提供其雜貨送貨服務時很受大家的歡迎，但沒能維持長久。因為不久亞馬遜收購了Whole Foods，現在又經營了Go，揭開了它雄心勃勃接管雜貨業務的過程。亞洲食品雜貨店會受到多大的傷害？從歷史看，由於某些重要原因，亞裔社區在雜貨店和餐飲業務上投入巨資。由於歧視亞裔美國人得不到高薪工作，沒有得到應得的獎勵，所以很多人最終自我創業。首先是作為一種生存方式，其次才能達到經濟繁榮和可能有機會向上流社會前進的階梯。

在過去的150年，亞洲食品雜貨店經過了很多代人的努力，提供了數以千計的就業機會和生計。問問周遭的人，會發現這些人當中有許多亞洲家庭和他們的祖先，是超級市場的東主和合作夥伴。亞洲餐館和雜貨店業務是相互關聯脣齒相依的，許多亞洲餐館依賴亞洲食品雜貨店供貨。如果亞洲超市做得不好，他們最簡單的作法只是削減一定的供應量，可是這就會影響到餐飲業，特別是華埠國際區的餐館。

隨著亞馬遜Go的開張，主要受影響的是亞洲商店。只有那些為少數族裔或特殊人群，通過銷售特色商品的利基商店（niche stores）才能生存下來。

兒子提醒我，在博客文中批評亞馬遜只會讓這個商業巨頭得到更加地宣傳。研究發現，任何宣傳甚至負面宣傳總比沒有宣傳好。從事新聞業務我清楚這一點，而我只是要表達我的反對意見而已。

亞馬遜的經營哲學

儘管你和我看不到機會，但亞馬遜卻把在西雅圖和其它城市的5萬名員工看作是黃金。為什麼公司不能從自己員工的口袋裡賺錢呢？如果員工在自己的專賣商店購物，並且在南聯合湖（South Lake Union）附近亞馬遜擁有的物業上用餐，那麼就不用再擔心其他競爭對手，並且能輕而易舉地把這些對手揮之而去消滅殆盡了。

亞馬遜有沒有想過除了創造就業機會外，也還需要給其他企業留下一些空間從中獲得增長？讓西雅圖和小企業分享一塊餡餅，這對每個人來說都是雙贏。我們為在生活或工作附近有亞馬遜的存在而歡欣鼓舞，但不是要去擔心或有一天我們也會被它扼殺抹掉。

我的編輯和我有不同的看法。她認為根本不該去操這份心，認為「餡餅會愈來愈大」。假設餡餅對每個人都足夠大，競爭將會激烈，最終是消費者贏，亞馬遜也贏。

幾年前，我每次回香港，親戚們都會要我帶回來一些中國雜貨，尤其是農曆新年的商品，因為擔心我不能在美國買到。我告訴他們：「不要再這樣做了，在這裡的亞洲食品雜貨店會讓你吃驚，因為它們有所有你需要的東西。」給亞洲商店的小指南是你的利基生意將會幫助你生存下去。

收銀員的價值

我每次去超市都喜歡和收銀員互動，很少是漫長的談話，特別是當商店有人排隊等付賬時。大多是很快點個頭和「嗨」的打聲招呼。但是很多收銀員的笑容，是我喜歡去宇和島屋和其它華埠國際區商店的原因。它是我日常生活和體力鍛練的一部份，許多收銀員已經和我熟識，經常會提醒我有些什麼貨品在廉售。

5年前，我總是衝進雜貨店然後再衝出來。我隨身總帶著一張記下我要買什麼的便條，省下了不少購物的時間，給了我更多的時間去工作。之後，我意識到「怱忙快點又怎麼樣？」我沒有活在當下。漸漸地，我改變習慣，現在我會花時間瀏覽和購買每天晚餐的食材，購物的當下是屬於我擺脫工作時間，專注於了解新產品以及如何改善我健康狀況的時刻。

幾年來我在宇和島都買了一種錯的海苔（seaweed），它是我日常的零嘴小吃。我從來沒有想過要仔細閱讀標籤上的說明，只要是口感香脆就能讓我滿意。有天一位剛到海苔部門工作人員告訴我：「拿少鹽的的那種。」我沒意識兩者鹽含量的差別可達到60%。

還有一次，我向一家雜貨店店員抱怨A級大雞蛋只是一些普通大小的蛋，根本不是A級大。出於某些原因，A級大雞蛋在2016年縮小到AA級，是雞有問題嗎？但雜貨店店仍對較小的蛋收取較大蛋的錢。店員打開每個不同品牌的蛋盒子來檢查尺寸，十分同意我的看法。然後，她找到一箱大雞蛋遞給我，真是難以置信的服務！

我知道很多年輕人喜歡在Go購物，不僅僅是為了方便，而是因為不需要和人打交道。這可能是愚蠢失算的作法。因為事實證明這會減少了與人交往並與陌生人練習你談話技巧的機會。自動化是年輕人在與人交往時遇到麻煩的原因之一，這可能是生活中的一個缺點。一項研究發現年輕人中有60%的人具有尷尬的社交能力。

我忘恩負義嗎？

我一直是亞馬遜的客戶，兒子有一張亞馬遜Prime卡，當我不能從附近的零售商店買到需要的東西時，他為我在亞馬遜的在線服務上訂購。我的原則是散播財富，確保自己支持鄰里商店，不要只看價格。我也選擇Costco和Target這樣的商店。

亞馬遜對西華報一直很支持，它敲開了我們的門，在去年刊登了許多大型的招聘廣告，對此，我很感激。有人可能會說我不應該對亞馬遜有抱怨不滿之詞，如果我閉嘴不評譣，我認為這是對西雅圖不健康的。亞馬遜在2013年收購了華盛頓郵報（the Washington Post），我認為亞馬遜也希望自己在新聞業務中能有誠意的反饋和意見交流。

或者亞馬遜會據理爭論，但如果我們不這樣做，也會有別人發出肺腑之言。我們能夠阻止進步嗎？無論我們喜歡與否，進步和改變都會接踵而來，所以我們應該接受一個狗咬狗的搶食世界嗎？