金郡地產稅2月上漲 漲幅17%創新高

（本報訊）金郡（King County）估稅官John Wilson表示，由於要為華州教育及學校融資，從今年2月份開始，金郡居民地產稅將大幅上調。

房產價值為郡內中位數的房主，在新地產稅賬單上將看到$700的上漲。這是金郡有史以來地產稅最大幅度上調，尤其是西雅圖市，將面臨更大比例上漲，漲幅高達16.9%。這也就意味著，一處價值為全市房價中位數——59.7萬美元的地產，地產稅每年上調的數值為$825。

在房產價值更高的表爾威市（Bellevue），房價中位數已達到79.1 萬美元，而該市受此次地產稅調整影響也最大，漲幅高達21.6%。也就是說，一套價值為$79.1 萬的房屋，每年需上繳的地產稅上漲$1,300。同時，Federal Way市地產稅也上漲21%，當地房價中位數為$30.1 萬，業主每年地產稅也需上調$794。

估稅官表示，新的地產稅賬單將在2月14日統一寄出，相關部門將在2月初更新網站信息，供納稅人查閱核對。

早在2012年，最高法院便判決華州因在教育方面提供資金不足違憲。州府以提高地產稅的方式為教育融資，也引起了多方爭議。支持該方案的立法官員認為此計劃可在短時間內大幅提升教育基金。然而也有一些反對的官員表示，雖然這一方案號稱向有房產的富人徵稅為教育融資，但仍然欠缺公平性。由於大多民主黨人居住在西雅圖市內及周邊比較大的城鎮，他們所面臨的房產稅漲幅巨大，而更多的共和黨人居住在小城鎮及鄉間，受到地產稅上調影響並不大。