西塔機場自動手提行李檢查輸送帶安裝工程全部竣工 望縮短安檢時間

（本報訊） 運輸安全管理局（Transportation Security Administration TSA）宣佈，日前已在西塔機場完成安裝位於機場北面客運大樓第五號檢查區的自動手提行李檢查輸送帶設備。西塔機場目前共設三條上述的安檢行李檢查帶，均已安裝完畢並開始啟用。

這項自動安檢旅客手提行李設施將會增加機場的安檢效率，相對而言即可以減少旅客輪候時間。運輸安全管理局聯邦安檢華州總監杰夫．賀明甘表示，當旅客的手提行李可以放在自動化的安檢輸送帶上被安檢時，管理局的工作人員可以集中精神去探索機場內的其他潛在危機。工作人員也不用動手來翻動盛載行李的檢查箱子。

新安裝的行李帶旁設置的不锈鋼櫃台有足夠空間讓多名旅客在同一時間將自己的行李放入檢查箱內。每當行李穿越X-光機後檢查箱就會自動被送回檢查帶的起點。另外每當X-光機掃瞄發現有可疑行李時，檢查帶會將整箱行李轉送到一個獨立的檢查站，這樣就不會影響隨後其他旅客的安檢。

管理局也安排了特大的檢查箱，可以盛載有帶輪子的行李，這些檢查箱較一般的大百分之二十五。每一個檢查箱上也貼上特別的電波記號，方便在安檢過程中辨認旅客的行李。拍攝檢查箱內行李的照相機也會與X-光機連接，務求以第一時間送出影像。

管理局即將會與各航空公司，機場及反恐組織合作，擴大使用自動安檢行李輸送帶的範圍。目前全國共有十四個機場，包括西雅圖西塔機場，芝加哥、紐約、波士頓、邁亞美、德州、洛杉磯與拉斯維加斯等地的機場都已共安置了逾一百二十五條安檢輸送帶，協助安檢工作。運輸安全管理局也將行李安檢的程序上載至Youtube，歡迎旅客瀏覽：https://www.youtube.com/watch?v=s0ArqzRhKWg&feature=youtu.be