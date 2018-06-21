中國和台灣的緊張對立在西雅圖華埠國際區被消融

靜雯博客

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當中國和台灣在全球範圍內發生爭執時，西雅圖的華埠國際區已悄然地安排了雙方可接受的策略。

6月10日，一些中國和台灣的官員，在西雅圖華埠國際區各自慶祝雙方舉辦的活動，氣氛和諧，沒有造成憤怒和危機，本地的民選官員像一群蜜蜂般，從一家餐館轉戰到另一家餐廳，縱橫交錯會晤了雙方的官員。

當晚在康樂酒家，華人社區為舊金山中國總領事館舉辦了一場500人次歡送羅林泉總領事任職三年半後退休的晚宴，羅領事此後將離開美國返回北京，華盛頓州是中華人民共和國駐中國領事辦公室管轄的州之一。兩個街區外，另一個100人的華人團體，正在歡迎台灣高雄市副市長楊明洲蒞臨西雅圖在新星酒家舉行的晚宴，西雅圖與高雄市有27年姐妹城市的情誼。兩個活動的協調非常緊密，華州政府官員可以參加兩場晚宴，而不會錯過舞獅、握手、拍照的機會。華人社區是如何在沒有中國或台灣官員感到被看輕的情況下，同時協調這兩個活動的呢？

過去的衝突

中國和台灣間衝突的景象，已滲透到上個世紀以來的本地華人社區。要在華人社區保持中立並不容易，就像美國的黨派政治一樣，要麼是親中的紅色的，親台的藍色的，要麼是親台獨的綠色。

過去如果是親中人士，就不太可能參加台灣舉辦的社區活動，如果是親台，就會攻擊中國是極權主義並強調台灣是民主的國家。過去，雙方組織了舉辦抗議對方的事件，可是層出不窮的。

如果主辦單位邀請中國和台灣官員坐在同個房間裡，就會頭疼自找麻煩。在活動舉辦前，就會受到嚴酷談判的創傷，雙方的代表強烈爭取主桌，並要求其官方旗幟需在房間內展示。尤其是有美國官員在場出席的重要活動，由哪方官員坐在美國官員旁邊？真是煞費心思，本地華人社區領導人過去可是嚐到了許多艱辛的教訓。

為什麼換邊站

一些華人社區組織在中國或台灣的立場遭遇了內部權力鬥爭，因為傳統的華人組織是站在台灣一邊。然而，中國總領事多年來一直不遺餘力地尋求社區支持，除了邀請海外華人社區領袖或代表出差去中國旅行外，還為他們授予了響亮的頭銜和榮譽（台灣也採用類似的方式），於是一個接一個，幾個社區組織者轉向支持中國這一邊。

華人社區與台灣的早年聯繫是受到兩個因素的影響：周氏家族王朝的主導地位和社區對共產主義的恐懼和不喜歡。一些華人家庭成員在中共政權下遭受清算和迫害。前金郡已故議員周馬雙金，到她的女兒前西雅圖市議會議員周雪清女士，周氏家族幾十年來控制中華會館，一直是台灣政府的堅定支持者。在周氏母女雙雙過世後，就像另一個時代的翻頁和逝去。

2009年，周馬雙金已故丈夫周少平，被邀請參加自1949年成立的新中國的60週年國慶，在社區遊行的盛大慶典中，看到周少平在中國遊行隊伍中踏步而行，他改變支持的立場讓許多人錯愕吃驚不已。

導致許多社區成員從支持台灣轉到支持中國的原因，是中國在全球舞台上的崛起。在過去的1/4世紀中，中國領導人第一次訪問西雅圖，包括江澤民，胡錦濤，習近平，都選擇西雅圖作為他們在美國的第一站而深感鼓舞，社區人士對自己祖國的恐懼和懷疑，轉變為自豪和支持。

台灣的戰略

多年前，台灣政府官員對傾向中國的社區成員並不敞開心扉。隨著中國試圖孤立台灣，台灣官員採取了新的做法，告訴社區成員他們可以成為兩方的朋友。台灣外交官表示：「支持台灣和支持中國並不存在衝突。你是中國的朋友，也是台灣的朋友。」在每年慶祝中華民國的雙十活動中，在主流酒店舉行的週年紀念慶典也經常有親中的社區人士共襄盛舉。

如果把政治看作是一個艱難的戰略，台灣的外交官和移民轉而重視推動台灣的文化和遺產。這是一個間接的方式來說明中國和台灣人生活方式的差異。在西雅圖舉辦的一年一度的台灣節，有從一天到幾天，從幾週到一個多月不等。華盛頓大學每年一度的夜市，就是台灣每年的一個包裝和擴大的活動。

6月10日的新氣象

6月10日，年輕一代的華埠國際區社區領袖，在兩個不同的活動地點為中國總領事和台灣副市長組織了不同的宴會，充份發揮了溝通技巧和機智。台灣社團原計劃將高雄副市長的歡迎晚宴在表爾威舉行。 但有美國官員出現的重要性，因此願意改換場地。

銜接無縫的功力，讓許多來賓甚至不知道有兩個政治事件同時舉行。美國官員包括前副州長歐文（Brad Owen）、州參議員長谷川（Bob Hasegawa）和西市副市長方威武（Mike Fong） 都蒞臨參加。有美國官方人員出席的活動是非常重要，因為它可以驗證某方的價值和重要，這對中國和台灣的外交官來說都是個考驗。長谷川和歐文也分別出席了當天中國和台灣的晚宴。出生在台灣的州眾議員Mia Gregerson則只出席了在新星酒家的活動。

相同的舞獅團從一個場地轉換到另一個活動場地，這真是完美的時刻。

雙方官員是否知道發生了什麼？當然知道。因為他們注意到主桌上的一些座位空了，然後20分鐘左右後又都返回。年輕的華人社區組織者是如何操縱整個情況？由於這兩場活動都是在同一天晚上舉行，所以華州政府官員能同時參加這兩場晚宴，在時間上更方便經濟，過去中國官員可能會不高興這樣的安排，但現在雙方已經有了理解和接受的共識。

Tony Au說：「這裡是美國的土地，不是中國或台灣。幾百年來，中國人在美國受到了歧視。現在在我們的華人社區並不需要權力鬥爭、分裂或被遺漏，我們需要關注的是團結及和諧，我們需要的是找到解決方案，而不是製造問題。舊世代已經做了不同的事情，但時代變了，我們應該且必需走向宏觀前進的新時代。」

現在，這個觀點和新的氣象在三藩市或紐約唐人街，還將需要數年才能推動和發展。

我們稱這個新氣象是胸懷大志、高瞻遠矚的領導力。