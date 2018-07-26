9個不理智的投票動機，您是否有其中的一項？

靜雯博客

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大家去投票的原因有很多，除了是公民應盡的義務與享有的權利外，它還可以顯示投票人的愚蠢、偏見、可笑，甚至是黑暗的動機。許多選民可能會有下列這些激情的表現，這是由於我們各自生活經歷和背景的不同， 因此投票的決定是相當複雜的、主觀的和感情用事的。試捫心自問，作為一名選民或候選人，在取決您的候選人時，是否更多是一種情緒上的反映？

報仇心態趨使

請說實話， 您有多少次投票給某人不是因為他是一個強有力的候選人，而是因為您討厭另一個候選人？投票作為報復並不是罕見的事，憤怒常驅使許多人到投票站。這種作法可能會被原諒，但不會被忘記，反之亦然。在即將到來的初選， 由於選民對川普總統的不滿而去投票，我不會對此行為感到驚訝，因為這在2016年總統大選中就經常發生。許多白人男女選民不贊成希拉莉·克靈頓和她的丈夫、前總統比爾·克靈頓，因此決定投票給川普。

為了種族因素

「我投票給她， 因為她是亞裔。」大家聽起來不都是很熟悉嗎？或者「我更喜歡有色族裔候選人而不是白人候選人。」有這種態度的選民，通常不是評估候選的資格，然而候選人的種族應該是決定的因素嗎？

這是進步的時代，在過去5年中，亞裔或少數族裔候選人的參選人數有所增加。當有多個亞裔候選人競選同一個席位要如何作出決定？困難的部份是，很多都是合格的候選人，就像2017年印度裔參議員Manka Dhingra和韓裔Jinyoung Englund之間的第45區競選一樣。最近這次初選，軟件工程師越裔Joseph Nguyen與護士管理員菲律賓裔Sofia Aragon競選第34區州代表職位，都同屬亞裔間的競爭。

最好的方法是採訪候選人（西華報採訪了這兩位）、參加候選人論壇，並與他們的支持者討論為什麼他們要支持這位候選人，並研究這些候選人所作所為的記錄。

性別因素作選擇

性別問題也是如此。聽聽一些選民的意見，「如果這位女性幾乎和男性候選人一樣勢均力敵，那麼我會投票給那位女性候選人。」「我們需要投票給更多的女性。」「男人們經常立足政壇，現在輪到女人了。」

問題是，如果兩位候選人都是女性，這該怎麼選出其一？如果女性候選人不像男性候選人那麼有能力，那又該怎麼辦呢？

同情弱勢心態

社區激烈份子常會與既定的候選人作鬥爭，儘管他是個更強大的候選人。而同時對待缺乏經驗幾乎沒有機會贏得勝利的競選人，卻以特殊的考量、優雅和感情來對待他們。

對我們這個社區來說，關鍵的問題是「在競選公職前，已經有望當選的候選人或者注定失敗的候選人，是否已為亞裔社區做過任何事？」如果不可能贏的那位候選人，沒有真正做過任何事情，那麼為什麼一些社區激烈份子，會賭一個沒有為社區服務記錄的人呢？當然，這位不可能當選的候選人會說「我會傾聽並與亞裔社區合作。」

候選人在選前會說或者是作出任何事情，來討好選民並想方設法讓自己當選，因此作為選民的我們，應認真尋找要與我們社區服務合作的候選人，以及具備有完成工作能力的人，才是我們要選出的官員。

選領跑者的候選人

「為什麼要選輸家？每個人都說他會贏。」有些選民投票支持某人，因為他是被假定的贏家。

民意調查並不總是可靠的，選舉結果愈來愈撲朔迷離。以2016年總統大選為例，多數媒體預測希拉莉將獲勝。早在2004年，前州長格萊戈瓦（Chris Gregoire）即使她是全華州範圍內被認可的兩任總檢察長（attorney general)，在與前華州參議員Dino Rossi爭奪州長寶座時，卻是美國選舉歷史上最接近票數的政治人物之一。在重新計票後，在超過280萬張選票中，格萊戈瓦僅以多於129張的些微選票獲勝。

選有錢的候選人

如果您投票給那些富有如川普的候選人，那您就瞎了眼了。川普表示，他的億萬富翁內閣成員不太傾向於被腐化而是更加潔身自愛，其實是錯誤的！

根據美國進步行動基金中心（Center for American Progress Action Fund）的數據，至少有5名川普內閣成員濫用政府$240萬美元資金，其中包括租用私人飛機、購買特殊乳液和傢具以及濫用權力。

但是，我們無法一言以蔽之，紐約前市長Michael Bloomberg也是一位億萬富翁的政治人物，他除了不拿薪水和捐款以加強紐約市、美國和全球的一些計劃外，還為這座城市做了很多的好事。

名字造成混淆

候選人的名字是什麼？因為選民無法忍受候選人難記的名字，往往會把票投給了別人。 1990年，一位名不見經傳幾乎沒有參與什麼競選活動的律師 Charles W. Johnson，贏得了華盛頓州最高法院的席次，擊敗時任法官Keith Callow。媒體歸因於選民將Johnson與法官Charles Z. Smith混為一談的結果。其次，Callow並不像Johnson那樣普通，在投票箱上容易讀的名字常讓選民有熟悉舒適和友善感。幸運的是，Johnson是一位備受尊敬的法官，並已連任五屆。

在2016年的選舉中， 共和黨總統候選人俄亥俄州（Ohio）州長John Kasich失掉了共和黨提名。一些移民抱怨他們不能發出Kasich的名字，而川普是一個容易被記住的名字。

前總統奧巴馬的英文名Barack Obama也不是容易被讀的名字，但他排除所有的困難包括他的非裔身份，成功當選為2009年1月20日—2017年1月20日的兩任美國總統。

先到先得

已故政治大師吳國恩夫人Ruth Woo並不時常支持最合格的候選人。她經常說：「這位候選人先來找我支持，所以我已經答應選他了。」更合乎邏輯的方法是在您答應某位候選人前看看其他的候選人的資歷，花點時間了解競選的狀況和候選人。某位候選人咄咄逼人，但是您沒必要隨其左右。

1995年，前州長駱家輝和西雅圖前市長Norm Rice之間的競選就是個實例。Rice在駱家輝之前宣佈了他參選州長的意圖。社區裡許多美籍亞裔就迫不急待的全力支持Rice，但當駱家輝宣佈他也參選時，一些人卻叛逃到了駱家輝的陣營。它確實在兩組粉絲之間產生了一些不好的感覺。感謝上帝，Rice很親切不置喙詞去責難這些人。當時如果一些亞裔社區成員稍作等待觀望，那對Rice來說就不會那麼痛苦了。

以朋友的看法為標的

選民通常依賴朋友和家庭政治氣候定奪選舉人，因為他們不可能有機會或時間與所有候選人見面。如果您的朋友總是公平、明智對時事有所了解，那麼從他那得到參考是很好的。但如果您的朋友帶有某些偏見，比如他是極忠誠的民主黨人或極黨派共和黨人，那麼您就必需謹慎地判斷。與朋友談論候選人作為資訊平台總是有幫助的。但是，必需確實要由自己得出結論。

我可以繼續寫些不理智的投票動機，但關鍵的一點是，自己得明白是什麼動機驅使您投票。即使是最後一秒，您也有權改變主意。要注意的是您的投票是否遵守了您的政治信念或減損了您的政治價值。投票是難以置信的，是一個全由自己去發現心儀候選人的旅程。

為了參與我們的民主，請回饋或稱讚自己成就了一項好的工作。

請大家熱心投票，參與8月7日的華州初選！