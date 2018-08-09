房市數年內首度降溫 賣方減價吸引買家

（本報訊）西雅圖房地產市場自2012年觸底後回升，房價漲幅在過去數年內一度領跑全美。但從今年5月開始，持續飆高的房市卻在房屋買賣旺季驟然出現變化，時隔4年，首度出現大反轉，形勢變得更利於買家。

西北多重上市服務（Northwest Multiple Listing Service）最新數據顯示，金郡（King County）本年度7月掛牌出售的房屋相較於一年前上漲44%，上漲幅度為近10年內最大值，也是本地待售房屋庫存量大幅上漲的第3個月。目前待售房屋數量已經超過2015年水平，一反過去3年庫存量驟降的趨勢。

雖然新上市的房屋數量並不多，但待售房屋存量卻大幅上升。造成這一情況的主要原因是掛牌出售的房屋一反常態，並不能在上市後迅速售出，而是長期停留在市場上等待買家。自2012年房地產泡沫後，今年7月房屋成交量出現最低值。

從房價上看，夏天作為房地產市場的旺季，去年7月是本地房價最高月份，而今年竟然意外出現相反情況——金郡本年度7月房價中位數為$69.9萬，相較於數月前創下的最高值紀錄，此數字下降$2.7 萬。

房地產網站Zillow報導稱，在本地上市房屋中，賣方決定以降價方式將房屋售出的比例達到4年中的最大值，此數據在過去4個月內上漲一倍之多。大西雅圖地區6月份售出的房屋中， 有12%為降價出售。

專家分析稱，此次房地產市場轉冷受到多方面因素影響。首先，對於租房者來說，房租價格日趨穩定，他們所面臨的買房壓力降低；其次，目前貸款利率達到數年內最高點，蠶食了買家的購買力；從人口及就業方面來講，儘管勢頭仍然強勁，但也逐漸出現衰退傾向；此外，一些房產代理人也表示，中國買家對於本地房產的購買欲有所下降。