西市房價持續3月降溫 中位數下降7萬美元

（本報訊）西北多重上市服務（Northwest Multiple Listing Service）公佈的最新數據顯示，西雅圖房地產市場在近3個月內持續降溫。8月份房價中位數為76萬美元，較1個月前下降4.5萬美元，而在近3個月內的房價跌幅為7萬美元。

雖然房價接連3個月下滑，但相較於去年同期，本地房屋價格仍上漲2.9%，但這一漲幅是近4年來的最小值。對於正在尋找房產準備買房的民眾來講，除了房市漲幅放緩外，最大的好消息是待售房屋庫存量大幅上升。相較於去年同期，待售房屋數量上升66%，這是近10年來的最大上漲幅度，也由於連續數月庫存量的上升，待售房屋總數已回到2014年的正常值。

在本地多城市中，西雅圖待售房屋庫存量上升尤為明顯。獨立屋庫存量上升86%，待售公寓數量更是上漲161%。造成庫存量大幅上漲的原因並不是因為有更多新房湧入市場待售，而是房屋進入市場後成交速度放緩，使得待售房屋在市場上等待時間變長，因此也有許多賣家選擇降價出售。

除房屋供給量上漲外，本地民眾對於房屋的需求量也有明顯下降。這主要是由於近年來房市過熱，加之貸款利率上調，租房民眾的租金也日趨穩定，本地人口增長率及就業增長率也呈放緩趨勢。而在房地產市場方面一向熱衷的華人買家，也因資金轉移愈發困難而暫緩了買房熱度，為本地火熱的房地產市場澆多一盆冷水降溫。