中期選舉很重要 華人選民應積極投票

每逢偶數年份美國都會迎來中期選舉，但也許沒有哪年的中期選舉會像今年這次具有如此重大的意義。

2018年的中期選舉很重要

美國國會參議員任期為6年、眾議員任期為2年，因此每逢偶數年份都會有1/3的參議員以及全部眾議員要重新選舉，今年也不例外。「中期選舉–Midterm」因正好處在現任總統任職的中期而得名。除了國會選舉，2018年的中期選舉還將涉及36個州的州長和多個州的議會選舉。與往年不同的是，今年的選舉格外關鍵，其結果不僅會影響到川普的總統權威，還將重塑美國未來多年的政治格局。

今年中期選舉的另外一個重要意義還在於它對重新劃分選區的影響。美國人口普查局2020年會進行每10年一次的人口普查，普查結果是美國國會和州議會選舉選區劃分的基礎，並將於2022年選舉前正式生效。每個州重新劃分選區的程序有所不同，但在絕大多數州都是由州議會執行重劃選區的具體程序，而州長具有一票否決權。今年當選的州長和一些州議員會在選區劃分中扮演重要角色，這一點也讓今年的中期選舉變得更加白熱化。

2018年期中選舉漸入高潮，華盛頓郵報和ABC新聞10月14日公佈調查顯示，今年中期選舉各群體的選民都比4年前更有興趣投票，尤其是年輕人、非白人選民和眾院民主黨候選人的支持者。40歲以下女性增32%，非白人選民增4 8 %。作為華人的選民，我們更應該積極參與和投票。

華人為何更應積極行使投票權

根據人口普查局的一份報告，2014年與2060年相比，美國的人口結構將發生重大變化，其中最主要的變化是不包括拉美裔的白人將從多數族裔變成少數族裔。屆時美國將成為一個非白人為主體的國家。

根據這份報告，2014年白人佔62.2%，其他族裔佔37.8%；2060年白人佔43.6%，其他族裔佔56.4% 。在少數族裔中， 2 0 1 4 年拉美裔佔17.4%、黑人佔13.2%、亞裔佔5.4%、混血人口佔2.5%。2060年拉美裔佔28.6%、黑人佔14.3%、亞裔佔9.3%、混血人口佔6.2%。

這就是為什麼川普政府及其支持者對人口結構改變的焦慮並非空穴來風。人們都知道美國是選舉政治，選票由選民人口決定。以加州為例，在加州，西語裔（拉美裔）已經成為第一大族裔，白人已經退位成為第二族裔。加州的西裔族群不僅團結，而且積極參與投票。加州的州議會西裔議員佔大多數，加州之所以在各方面對非法移民大開綠燈，例如加州的非法移民可以取得駕照等，都與西裔族群的選票功不可沒。

在美國，非法移民以來自墨西哥的為最多，合法移民中的家庭移民，墨西哥也名列前茅。這是從川普政府一再出台針對合法移民政策的真正原因。可以預料，在中期選舉到來或之後，將會有更多不利合法移民的提案和政策出現，在這種威脅下華人更應積極行使投票權。

如何加強華人投票的動力

華人不愛投票，主要是文化和語言障礙。對於不少華裔移民來說，美國民主程序非常複雜。尤其在競選時，每個參選人都出來說一樣的話，讓不了解政治的普通華人非常困惑，不知道這位參選人真正的立場如何，是否跟自己的立場吻合。

此外，每次選舉選票上常有許多不同的職位和提案，很多華人選民並不認識這些職位的參選人，對一些提案更聞所未聞。另外，登記選民填寫選票，郵寄或去投票站投票，整個過程對於新手選民很複雜，於是干脆不投票。鼓勵各機構和媒體多給民眾提供這些信息，這樣華人投票的動力會比較大。

很多華人和亞裔新移民沒有宣誓入籍，或很多新公民沒有登記成為選民，或登記為選民也不重視投票權，致使華人政治力量未能同步成長。因為亞裔和華人政治力量有限，沒有受到政治人物應有重視。同時因華人不積極投票，最終導致華裔候選人落選而無法代表華人利益，華人不要覺得自己的選票不重要，要為自己的下一代考慮，現在投的票對下一代有長遠影響。

盡管最近幾十年華裔群體逐漸壯大，華人參政積極性也愈來愈高，但華人投票率始終低迷。專家認為，華人因文化和語言的障礙，以及對美國制度不了解，導致投票率低。若想提高投票率，各機構和媒體，對參選人政見以及公投法案的倡導和講解必不可少。而華人選民在有困難時更應主動積極尋求幫助和了解。

投票是表達個人權利，是關注國家前景政策的象徵。符合資格的選民就要肩負投票的權利與義務，符合資格的華人就應該不要錯失自己的投票權利。