亞馬遜第二總部選址基本敲定 或將落戶華盛頓特區「水晶城」

（本報訊）從238個城市到20個城市，亞馬遜第二總部（HQ2）爭奪戰終於進入到最後階段，據《華盛頓郵報》報導，亞馬遜新總部選址基本確定落戶弗吉尼亞州（Virginia）的水晶城（Crystal City）。

今年年初亞馬遜官方宣佈，公司方面已經從238個候選城市中挑選出20個進入下一輪篩選，並將在今年內確定最終的選址，如今2018 年已進入尾聲，亞馬遜第二總部的競標結果也即將出爐。知情人士透露，位於首府華盛頓地區的水晶城已經無限接近勝出，據悉亞馬遜已經對這一選址進行了詳細討論。

同時水晶城最大的房地產開發商JBG Smith也已經將一些地產從租賃市場已經將部分建築從租賃市場上撤出。有消息顯示如果水晶城入選，亞馬遜最先遷入的會是JBG Smith旗下的兩棟大樓，目前這兩棟大樓已經在進行翻新，預計能在9個月內投入使用。

不過亞馬遜方面的態度則顯得比較曖昧，亞馬遜經濟發展主管Mike Grella就在推特（Twitter）表示洩露遴選過程的信息不會給水晶城帶來任何好處，還暗示入圍城市都已經簽署了保密協議，洩密反而可能導致出局。

而亞馬遜CEO貝佐斯（Jeff Bezos）的回應則更讓人難以揣摩，他最近在接受采訪時表示在「收集和研究大量數據後，我們將憑直覺做出決定。」

數家主流媒體消息指出， 目前候選城市的範圍已經進一步縮小，可能會在弗吉尼亞州、達拉斯和紐約幾個城市和地區中誕生。

雖然在238個候選城市中，水晶城的呼聲一直都不是最高的。但弗吉尼亞州擁有美國最大的數據中心，Facebook去年宣佈計劃在該州投資逾10億美元打造數據中心，對於重視雲服務的亞馬遜來說這裡也是一個不錯的選擇。