靜雯博客

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如果你對給朋友和家人送禮物感到壓力，為什麼不按照自己的方針和原則來處理？這將會更容易決定購買或送些什麼禮物。我制訂了自己的禮物指南，這個靈感來自我們的實習生Edison Wong，提供客製化的禮品。你買的任何東西都應該反映出你的價值觀，而每次花錢買特別禮物都要讓自己有更好的感覺。我的目標是支持華盛頓州的經濟、亞裔社區和亞裔的藝術文化。

1.送華州名產

華盛頓州醞釀出我們被冠以「常青州」的美名。華州以豐收和豐富的如蘋果、葡萄、土豆、洋蔥和櫻桃而享美譽。但千萬別以洋蔥或土豆為禮物送人，除非你是對某人生氣，或想對朋友開個玩笑。

蘋果是很好的禮物，一盒蘋果象徵著你希望朋友身體健康。健康意味著希望和運氣。有人說：「如果你有健康，你就擁有一切。」

華州有近40種蘋果，包括honey crisp, Fuji, Gala, Golden Delicious, Red Delicious, Granny and Cameo等名品。如果有時間，可以將各種蘋果混在一起裝盒送人，使禮物看起來充滿活力且色彩繽紛。

雖然我不喝酒，但根據葡萄酒評論家的說法，我知道華盛頓州生產的葡萄酒很棒。許多本地葡萄酒產商在世界各地出口華盛頓葡萄酒。你想知道我們的葡萄酒是否能成功與歐洲葡萄酒一爭高下？這是個有趣的話題。

華盛頓州有美味多汁的雷尼爾櫻桃， 可以在西雅圖市中心的派克（Pike）市場買到鮮品的包裝、櫻桃乾果， 或混合有不添加糖的櫻桃巧克力。我們的州還提供許多精美的巧克力品牌，包括Fran’s、Alma Roca和Seattle Chocolates。我隨時都會把它們作為禮物送給親朋好友，巧克力可以讓我們振作精神。每當我吃進一粒巧克力，我的臉上就會油然地露出笑容。

2.送反映亞裔文化的禮物

我還沒有遇到一個討厭食物的人。朋友喜歡吃特別的亞裔美食，因此我會為喜歡烹飪的朋友買易於烹飪的亞裔食譜、炒鍋或製作壽司的工具。Alex Soong喜歡為不懂筷子的朋友買嬰兒筷，這真是介紹亞裔文化的好方式！

每當有機會，我就會為朋友買亞裔食品，它可以讓非亞裔朋友大開眼界。亞裔小吃很受歡迎，亞裔麵包店不會出錯，中式燒臘和壽司盤適合任何聚會和度假派對。在假期間為朋友提供亞裔美食並介紹其中許多菜餚的歷史，他們將永遠記住這頓別開生面的聚餐。

3.送亞裔藝術家的作品

很少有亞裔藝術家能像已故的雕塑家和畫家George Tsutakawa那樣成功。他們中的許多人不得不從事兩項工作以維持生計。亞裔藝術品價格合理，他們的作品是出於對藝術的愛和執著，支持購買他們的藝術品，是意味著他們的藝術世界被肯定，只要我有能力就會隨時提拔他們。許多藝術家的作品都可以在陸榮昌亞洲博物館和宇和島屋的紀伊國屋書店找到，大家不妨去看看。

4. 送書

作為出版商，我每年購買多達15本書。我參加的扶輪社每年會邀請多達6-10位主流作者發言。我買他們的書並送給朋友。我甚至還參加其他作者的新書介紹活動，所以即使出版公司之前已經把這本書寄給我們，讓我們代為介紹，但我仍然還是買他們的書，這是我對書中內容表示讚賞的方式。老實說，我還沒讀完這些年來我買下的所有書籍。許多新書都還躺在我的廚房桌子和臥室裡，這與我作為報紙出版商的工作領域無關。我喜歡書，它能激發我的創造力，讓我打從心裡欣然開懷。

5.支持博物館

我曾經向朋友承認，除了一條漂亮的領帶外，我不知道還可以選送什麼禮物給男性朋友？他建議如果他能成為本地博物館的一名會員，是會很感激的。我從來沒想過可以通過讓別人成為會員的方式來支持博物館。除了這個想法，如購買的音樂會或劇院的門票，會讓男女兩性都能感到滿意高興。西雅圖不是紐約和華府擁有世界知名的博物館。但我們確實擁有一些有趣且令人興奮的展品，這些展品經常吸引國內外遊客。我們可以做的是為朋友買張會員資格卡，他們通常不會光顧我們本地的文化寶藏。你會驚訝於他們多麼喜歡，並意識到他們錯過了一些展出。當無法進行太多的戶外活動的冬季，參觀博物館將是個好選擇。

6. 客製化禮品

可以學 Jordyn Garrett創作一些酷禮物。他「為朋友客製了一個杯子，裡面還有個笑話。」或者您可以客製一瓶以朋友名字命名的葡萄酒。我曾經收到過一瓶就是以我名字命名的香檳酒。當然，香檳酒早已下肚，雖然我平時是不喝酒的，卻也淺嚐低飲了些。至今我仍然保存著這個令我難忘的香檳酒瓶。我們家在很久以前就出於正當理由廢除了互贈禮物的傳統。我很挑剔，家人很難正確送我需要的禮物。我已得到了生活中我想要的一切，要他們再給我些什麼特別的東西實在是很難！在假期間，我們一家只喜歡一起用餐、去看場電影，這就是我最好的禮物了！