2018十大社區新聞回顧

①市議會通過投票表決 警察局長貝斯特走馬上任

（本報訊）8月13日，經西雅圖市議會不記名投票表決，以8-0的結果一致確認貝斯特（Carmen Best）擔任警察局長一職。貝斯特自此正式走馬上任，宣誓就職。

對此，監督整個任職確認過程的市議員Lorena Gonzalez向貝斯特表示祝賀。貝斯特也正式成為西雅圖首位非裔警察局長。在投票表決結果揭曉後，貝斯特承諾將增加警力部署並密切與社區合作。

此次貝斯特順利上任雖然於情於理都並不意外，但8-0的投票結果卻讓人大跌眼鏡。因為一向作為議會中「害群之馬」的印度裔議員Kshama Sawant同其他議員投出了相同的讚同票。

她曾在前局長奧圖爾（Kathleen O’Toole）任職投票時投出反對票，並且對於貝斯特出任局長一職曾頗有微詞。但她在投票後表示：「我知道這一結果讓很多人驚訝，我要投出支持票。」但她同時明確提出，自己做出這一決定是有所保留的，且不能相信貝斯特能完成目前警局所需要的幾處轉型工作。但由於社區民眾對於非裔警察局長的呼聲過高，自己支持的是社區的呼聲。

在投票結束後，貝斯特於市長辦公室宣誓就職，市長發言人表示將於8月21日進行就職慶祝儀式。

②地勤未經許可偷駕飛機上天飛行90分鐘墜機身亡

（本報訊） 8月10日晚7 點半左右，西塔國際機場（Sea-Tac International Airport）一架龐巴迪（Bombardier Dash 8）小型商用客機遭竊，未經塔台許可便飛上天。

當局表示，偷飛機的是西塔機場一名地勤工作人員，名為Richard Russell，現年29歲。失竊的飛機隸屬地平線航空（Horizon Air），竊賊駕駛飛機長達近90分鐘，並在途中多次做出特技飛行。塔台工作人員試圖與其對話，並加以勸阻，同時命令機場內所有航班暫停起飛降落，另有兩架軍用飛機在空中追趕竊賊。

美國國家運輸安全委員會官員表示，竊賊是機場工作人員，對於飛機有一定的了解，而且啟動飛機無需鑰匙，只需按幾個按鈕就可成功飛上天。

飛機在失事前，竊賊與塔台的對話或許為此次事件提供了些許線索。Russell曾向塔台提到駕駛飛機可能會看到奧林匹克山，還表示自己曾打過模擬飛行器類的電動遊戲，對飛機駕駛略有了解，可以順利降落。他告訴空管自己並不想傷害任何人，並且稱自己將在降落前完成空中翻轉動作就「收工」了，還詢問塔台自己如果能成功降落，是否能在阿拉斯加航空獲得工作。就在他說完這些話，並成功完成空中翻轉後，話鋒突轉：「我可能要坐一輩子牢了吧？但對我這樣的人來說，我倒請願這樣。」塔台試圖安慰他，告訴他先不要想這些，並指揮他降落。可是Russell突然情緒低落地說：「很多人都關心我，他們知道我做了這樣的事肯定會失望的。我要向他們致歉。我就是個腦子有問題的人，但我直到現在才確定這件事。」

在一系列對話後，Russell對塔台稱飛機的一個引擎似乎發生了故障。儘管空管人員給出指導，但飛機仍然在不久後於Ketron島失事。所幸機內除竊賊一人外，並無其他乘客，島上僅有17名常住居民，也無人因墜機受傷，僅有駕駛飛機的Russell一人不幸身亡。

目前，該案件已交由聯邦調查局進行深入調查，而隸屬阿航的地平線航空方面也表示將與當局密切合作。

③房屋庫存上升銷量下跌西雅圖房價半年降11%

（本報訊）西雅圖曾因人口快速增長與在售房屋供應有限，房價到今年5月為止連續19個月領先全美。

西北綜合房產服務最新公佈的一份報告顯示，金郡（King County）11月份獨棟房屋價格中位數從春季的72.6萬美元跌至64.4萬美元，而公寓房屋價格較春季下跌了6.1萬美元。這一跌幅高於全美各城市地區。

這一跌幅也意味著，從今年5月到11月的6個月裡，金郡房屋價格跌幅達到11.3%。上一次房價如此大幅度下跌，還要追溯到2008年金融危機美國房地產泡沫破裂時期，當時西雅圖房價下跌14%。

伴隨著西雅圖房價增速大幅放緩，甚至陷入負增長後所出現的現像是，該地區房屋庫存大幅上升、銷售量大幅下降。

金郡的活躍房屋庫存較一年前同比增長了135％。分房屋種類來看，獨棟房屋的數量翻了一番，從2017年的1879戶增加到4020戶；公寓的數量增加了兩倍多，從12個月前的355戶躍升至10月的1221戶。這一趨勢主要因為市場上房屋的待售時間增長，而並非房屋上市數量增加。

從全美來看，房價漲幅普遍減緩。分析指出，美國房市出現疲軟狀態主要受3個因素影響：第一是貸款利率的上升，打擊了買家的購買能力及慾望；第二是由於之前的房價漲幅遠超租房費用及民眾薪資漲幅，使得部分民眾放棄了購房想法；第三是由於2017年稅法變化，對於房屋業主在稅收方面的減免優惠政策減少。

④亞馬遜成為全美第2大市值過兆上市公司

（本報訊）日前，作為電商巨頭的亞馬遜（Amazon）緊跟蘋果公司步伐，成為全美第2大市值超過1兆美元的上市公司。

以線上書店起家的亞馬遜，經過20餘年的發展，不僅令網購發生了革命性的改變，更於近年在實體零售業迅速擴張，並在雲計算方面取得多重突破。這些重大發展使得亞馬遜創始人及CEO貝佐斯（Jeff Bezos）於今年正式榮登福布斯全球富豪榜首位，成為真正的世界首富。

9月4日，亞馬遜股價於午盤上漲1.9%，每股價值$2,050.27，令公司市值升至1兆美元以上。而其股票在2018年一年內便瘋長75%，公司資本總額在今年內上升4,350億美元。這一漲幅價值之巨大，是沃爾瑪（Walmart Inc.）、好市多（Costco Wholesale Corp.）及塔吉特（Target Corp.）三家大型零售商總價值之和。

兩家市值過兆的公司蘋果及亞馬遜均為科技公司，一些投資人對於科技公司在股市上所體現出的巨大影響力深表不安。標準普爾8月28日道瓊斯數據顯示，在標準普爾500指數今年的總回報率中，單亞馬遜、蘋果及微軟3家大型科技公司便佔據了其35%的份額。

此外，亞馬遜市價提升速度之快，甚至可以用「匪夷所思」來形容。首家市值突破一兆的上升公司蘋果，在其去年11月市值達到9,000億美元後，經過183天市值才正式突破兆位。而亞馬遜今年1月市值僅為6,000億美元，在僅僅165個交易日的時間內，其市值上升$4,000億，以迅雷不及掩耳之勢追趕上了蘋果公司的步伐。

⑤人頭稅案大逆轉撤銷徵稅企業獲勝

（本報訊）就在幾個星期前，西市的政治領袖們提出向大企業徵收人頭稅以改善無家可歸者的問題，而就在6月12日（星期二）的會議上，市議會以票數7-2通過撤銷徵收人頭稅，廢除這一法案。而議會成員Kshama Sawant為其中投反對票之一，並對結果表示不滿。

市長杜爾肯（Jenny Durkan）和市議會主席布魯斯．哈雷爾（Bruce Harrell）在聲明中指出，他們將結束這項稅收法案，表示最初的目的是希望在這個房價飆升的城市裡，遏制無家可歸者的增多。以亞馬遜（Amazon）和星巴克（Starbucks）為首的商業集團曾在短短幾週內籌集了20萬，針對徵收人頭稅發起挑戰，進行全民公投簽名。他們原本計劃在12日提交這些簽名，以爭取在11月的投票中進行公投。

在星期一的聲明和採訪中，企業謹慎行事，對預期的結果表示滿意，主要得益於他們資助的「廢除法案」運動，該運動利用了公眾的不滿，但他們表示希望與地區政府領導人重新接觸，尋求解決日益惡化的無家可歸者危機的辦法。兩週前，金郡年度無家可歸者人數增加了4％，居住在汽車裡的人數急劇增加。

這項稅收將會落在那些收入超過2000萬美元的企業身上，有585家符合條件的企業將面臨每名員工$275的稅收，這筆錢將用於支付住房問題以遏制無家可歸者的項目。

委員會預計，人頭稅將帶來4700萬美元的收入。然而，商會委託進行的一項研究發現，這項稅收將使西市失去約14,300個工作崗位和35億美元的經濟產出。

以亞馬遜為首的幾家大型企業反對這項稅收，該公司在西市擁有4.5萬名員工。亞馬遜暫停了在該市增加7000個新工作崗位的項目，並開始尋找在市中心的辦公空間中分租數千平方英尺的選擇。

西市食品雜貨公司宇和島屋（Uwajimaya）首席執行官的森谷浩司（Denise Moriguchi）強調，徵稅不僅會影響到像亞馬遜這樣的科技巨頭，也會影響到家族所有的雜貨商和其他企業。她的公司參與了「廢除法案」的運動，她表示自己並不是「為了亞馬遜，而是為了宇和島屋」，表示增加這項稅收將會令食物起價；她並讚賞委員會對企業和西市居民的關注作出的反應。她表示這項法案是「不計後果的支出」，及認為「對提供工作，創造稅收」來幫助解決無家可歸者的問題表示支持。

⑥華州可負擔醫保大漲價漲幅全美最高

（本報訊）美聯社最新分析數據顯示，奧巴馬制定的可負擔醫保法案（Affordable Care Act）在各州內覆蓋數以百萬計的民眾，為低收入家庭成員提供可靠的醫療保證。但華州在明年的醫保費用中將看到全美最高漲幅。

在大多數州內，可負擔醫保保費將小幅上升，有些民眾或許還將看到保費下降的情況，保費全美平均漲幅僅為3.6%。然而華州保險公司卻提議將保費上漲18%，這一數值遠高於平均值。雖然經過修正後，真正上調的比例不會如此巨大，但應該也會高於平均值。

⑦100多名尋求避難者被迫與孩子分離 關押在西塔監獄

（本報訊）一個移民權利組織說，聯邦當局將100多名在美國尋求庇護的婦女關在西塔（SeaTac）的聯邦監獄裡。這些婦女在越過西南邊境後被補，並被迫和孩子分開。

移民和海關執法局（ICE）並未證實被轉移到華州的人數，不過該機構說，西市的聯邦拘留中心有209個床位可以用來關押在押人員，同時關押在押人員空間亦不斷增加需求。

在司法部長傑夫．塞申斯（Jeff Sessions）宣佈對因非法入境而被捕的所有移民實行「零容忍」政策後幾週，倡導組織「西北移民權利項目」（Northwest Immigrant Rights Project）對多達120名尋求庇護的女性進行了調查。

「西北移民權利項目」的法律主管馬特．亞當斯（Matt Adams）說，西塔拘留中心的女性是他所見到首批受總統新政影響的人，不過他預計未來幾週會有更多的人受到影響。根據聯邦法律和國際條約，如果人們對國內的迫害有充分的恐懼，他們可以在美國獲得庇護。

州長英斯利（Jay Inslee）和州檢察長鮑勃．弗格森（Bob Ferguson）表示「嚴重關切」該問題，並寫道:「政府的新家庭分居政策正在有意地、毫無理由地、永久性地傷害那些沒有做錯任何事的孩子，以及那些通常對難民或避難身份有正當要求的父母。」

在墨西哥邊境尋求庇護的人數，尤其是在加州、亞利桑那州和得克薩斯州的過境點，在過去幾週內一直居高不下，這表明政府在移民問題上的嚴厲措辭和行動的效果有限。美國公民和移民服務部門負責人西斯那（Francis Cissna）上個月對國會議員表示，2014年至2017年，新的庇護申請增加了兩倍，達到近14.2萬份，為20多年來的最高水平。

⑧「咖啡大王」宣佈辭職或考慮競選總統

（本報訊） 咖啡連鎖巨頭星巴克（Starbucks）創始人兼董事會執行主席霍華德．舒爾茨（Howard Schultz）4日宣佈辭職。現年64歲，已為星巴克效力近40年的他，日前在接受有線電視新聞網CNN的採訪時曾表示，未來可能涉足政治，或將參選總統。

舒爾茨於本月4日向星巴克僱員宣佈，從本月26號起，他將不再擔任星巴克連鎖咖啡店的董事會執行主席。在發給僱員的備忘錄中，舒爾茨說自己將考慮一系列選擇，從慈善到公職，但要很長時間才能最終確定未來的定位。

另一方面，舒爾茨說他正在考慮2020年參選總統的可能性。他最近告訴「紐約時報」說，自己想說實話，避免造成猜測性標題。他表示：「這段時間，我對我們的國家深深擔憂 — 國內日益加深的分裂和在世界上的地位。」

舒爾茨從1986年成為星巴克的創始人兼董事會執行主席，逐漸將星巴克經營成世界知名品牌。在他的領導下，星巴克的經營規模從一開始的11家，增長至在77個國家擁有超過28,000家咖啡店。

⑨華州參議院通過廢除死刑法案

（本報訊）華州參議院在近期的一次歷史性投票中通過了廢除死刑的法案，目前該法案已送交眾議院進行最終審核。立法官員表示對於華州在2018年度終止死刑判決持樂觀態度。

此法案的發起者為共和黨參議員Maureen Walsh，在參議院表決中，包括發起人在內的共計5名共和黨人及多數民主黨人均投出支持票。

在先前的法律規定下，華州犯有一級重度謀殺罪的犯人被處死刑，通常以絞刑或注射致死藥物進行處決。但近年來，華州已極少做死刑判決。2014年，州長英斯利（Jay Inslee）對此刑罰提出暫時中止的命令，要求自己在任期間，不對任何罪犯進行死刑處決。本州最近一次的死刑處決發生在2010年，Cal Coburn Brown於1991年強姦並謀殺時年21歲的女子Holly Washa，兇手在接受注射後死亡。

此外，華州立法機關目前還在討論另外一項法律，即希望對於被判處終身監禁的囚犯不得假釋的規定作出相應調整。

對於此次參議院通過的新法，州長英斯利表示：「在終止華州死刑的法案上，我們得到兩黨更多的支持，參議院所作出的表決更是證明了這一點。我明白這是一個情感上的問題，民眾們因一些根深蒂固的信念及價值而被觸動。當我在2014年下達暫時中止死刑處決命令的時候，我就希望能藉此對於法律應用上的不平等性展開討論空間。執行死刑處罰耗資巨大，且在案件結束後，對受害者家屬的影響存在不確定性。我希望華州可以加入其它多個州的行列，正式廢除死刑處罰。」

⑩ 推遲數月正式營業 亞馬遜推出無人收銀超市

（本報訊）亞馬遜（Amazon）從2016年末便開始試營運的無人收銀超市Amazon Go，終於在推遲數月後正式開張營業。

2016年12月，Amazon Go便悄悄在市中心開始試營運，期間僅對亞馬遜員工開放。經過數月試驗，原本定於2017年初向公眾開放的無人收銀超市卻在技術上遇到重大難題，導致正式營業的計劃暫時擱淺。

據知情人士透露，由於Amazon Go通過攝像頭及感應器監控超市內情況，並在顧客購物結束後自動從其亞馬遜賬戶內鎖定的信用卡中扣除相應金額，使得排隊結賬變得多餘。但去年即將正式營業時發現感應器械存在巨大技術漏洞，例如無法分辨身材及衣著相似的顧客，對於一些包裝類似的貨品也無法做到準確辨認，兒童將貨品隨意放在錯誤的貨架上也會對感應器造成干擾。因此，Amazon Go正式營業時間一直推後。

面對種種挑戰，亞馬遜耗時近1年時間，逐一解決問題，Amazon Go終於在本月22日正式對外開放，並稱先前所遇到的技術難題都已得到相應解決。

民眾若想在無人收銀超市購物，首先需要用智能手機下載Amazon Go應用，並與自己的亞馬遜賬戶關聯。進入商店時，顧客需提前在門前掃描手機應用，進入商店後，店內的攝像頭及監控器便會監控顧客從貨架上拿取了何種產品，這些貨品便會被自動加入虛擬購物車中。若顧客將一些商品放回架上，虛擬購物車中的相應商品也會被移除。在購物結束後，顧客僅需走出商店，而手機應用會自動在其亞馬遜賬戶鎖定的信用卡中扣取貨款。

日前，對於是否將增開無人收銀超市，亞馬遜方面表示尚未作出相應計劃，也未打算將該技術應用於先前剛剛收購的全食超市（Wholefoods）中。