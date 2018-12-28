2018十大社區新聞回顧

1. 來訪西雅圖遊客花費知多少? 每天$195兩倍本地人消費

（ 本報訊） 旅遊業是西雅圖經濟來源命脈之一，根據西雅圖市中心遊客調查最新報告顯示，遊客平均每天在西雅圖市消費一百九十五元，與本地來自其他城鎮的本土遊客相比，外來遊客是高消費者；而典型的西雅圖人包括居民與工作者每日平均消費都是二十五元；所以遊客不單興旺西雅圖市各行各業，他們還為政府帶來豐厚的稅金。

今次西雅圖遊客調查工作是在去年五月至六月期間進行。調查人員在不同時段於西雅圖最繁忙的街⻆以抽樣方式訪問行人。在接近八百名受訪者的回應中，調查發現大部份受訪者都不是住在西雅圖。其中逾三分之一都是上班族。遊客基本上佔了訪問者的半數，本地遊客與外州或外國遊客各住一半。

不過在今次調查中得悉很多前往西雅圖的人大部份都不是自駕到來的，駕駛者祗佔百分之八。逾半數受訪者都是乘搭公共交通，而有四分之一受訪者是以步行及騎自行車來西雅圖。其中步行者有見增加，主要是他們都是住在西雅圖旅館的遊客。

調查還發現倘若是自駕來西雅圖的人是消費最低一族，平均每天可能祗花七元五十一仙，大部份都是停車買一杯咖啡或一件甜圈餅就離開。反觀在西雅圖的上班一族則比較願意花錢，他們坐公車往返，會在市內流連，逛街購物吃喝娛樂。消費力較自駕來的人高出三倍，平均每天花二十六元三十六仙。在今次的調查中還有一項有趣的發現，原來也有百分之一的受訪者並沒有特定目的，自己也不知道為何會到市中心。

據西雅圖通勤機構主任賀健士表示，捷運是接載最多人前來西雅圖的交通工具，而且乘坐捷運者也是願意花錢的消費者。這項分析將鼓勵金郡及西雅圖運輸部門發展更多的公車服務網絡，將西雅圖市與其他週邊地區連接起來。著名的西湖捷運轉乘中心是乘客與旅客的集散地，也是輕鐵的總站。但賀健士指出，目前市中心地下的交通網是方便完美，給予來訪者非常便捷的經驗，但當他們離開車站後，就會發現在車站附近除了是林立的商業購物地區外，還是西雅圖的罪惡黑點，販毒及不同種類的罪行活動時有發生。警方應該多加注意與巡邏，改善區內安全，市民與旅客將會更安心在市中心玩樂逗留。

2. 華州Mt. Baker暨 Crystal Mt 榮登全美十大積雪勝地榜

（本報訊）雖然己踏入三月，華州這陣天氣驟冷下雪，寒冬氣氛不因春天即將到來而滅弱。很多滑雪愛好者更因為大雪紛飛而感到特別興奮。華州的Mt. Baker貝克山及 Crystal Mt.水晶山最近除了登上全國十大積雪勝地榜外，貝克山本年度的積雪更是全國雪山之冠，多達六百四十多吋，水晶山也排名第七位，但與貝克山相比，下雪量則少了幾近一半，祗有三百五十五吋。

本年度貝克山滑雪地區總算是豐收季節，在一月時已錄得超過二百二十五吋新雪。這也是該地區二十年來最多雪的一月。貝克山位於美國西北部華盛頓州的一座火山。地處美國與加拿大的交界處。該山是喀斯喀特山脈最北端的一個山峰，也是華盛頓州內第四高峰與喀斯喀特山脈的第六高峰。

一直以來貝克山以其每年極高的降雪量和冰川而聞名。這山積雪之多基本上沒有其他地區所及。貝克山不祗是一般滑雪愛好者的樂園，這裡更是奧林匹克滑雪選手到來參加單板滑雪的場地。山勢與地形具備了得天獨厚的野外滑雪天然環境。故此貝克山也成為眾多部電影外景取景的場地。每年雪季開始時，貝克山滑雪場都會在網站：http://www.mtbaker.us/snow-report更新有關降雪量的資訊，好讓滑雪愛好者作好準備，前來共享滑雪樂趣。水晶山雖然沒有貝克山的雪多，但景色怡人，在著名的雷尼爾山國家公旁。這裡可直達的滑雪地面逾二千三百英畝。集合了不同難度的滑雪區。自從在二O一一年雷尼爾雪山開啟了吊車後，水晶山就成了一年四季的渡假地區，山上積雪有時可以讓市民在七月中旬前都可以享受玩雪的樂趣。與貝克山一樣，水晶山滑雪場地以富挑戰的Backcountry野外滑雪聞名。野外滑雪可以說是滑雪運動的始祖。這運動是指滑雪時不只限於滑雪場壓出的雪道上，可以是任何滑雪者可以走到的地方。野外滑雪者是要自己徒步地爬上山再滑下來，對體力及雪地應變能力均極具挑戰。有興趣查閱水晶山的野外滑雪路線者請瀏覽網站：www.crystalmountainresort.com

3. I-90浮橋封閉準則看天氣 不預發警告風吹起浪立刻停用

(本報訊）日前I-90浮橋由於強風超過時速二十六哩令湖上同時翻起了逾二呎高的白頭浪後，華州運輸署在短瞬間決定停用浮橋西行線四小時，結果交通大擠塞，住在麻沙島及東區的市民要繞道才能前往西雅圖。運輸署表示停用浮橋是考量風浪會對浮橋造成損害，所以才決定封橋。

今次也是因為天氣所致而首次停止使用I-90浮橋西行線。由於輕鐵工程在橋上進行，運輸署也實施了新的措施。署方會監察天氣對浮橋的影響，特別是由北方吹來的強風，對西行線是非常不利。日前運輸署就發現超過時速二十六哩北風吹過浮橋持續兩分鐘，並且湖上翻起了逾兩呎的巨浪，浪花不斷濺到橋面，所以馬上決定封橋，他們也祗有十五分鐘的時間做準備，這解釋了為何會事出突然，令很多在路上的駕駛人士不知所措；因為這真的聴天由命，運輸署唯一能在公路的告示牌及各大社交媒體以最快的時間發出封橋消息。

自從輕鐵工程在橋上開工後，由於輕鐵的設計與橋樑的結構令浮橋西行線容易受到北風侵襲，強勁的北風會減低浮橋的壽命。目前雖然浮橋不會對公眾安全構成影響，但運輸署已開始執行風浪同時影響浮橋的準則。運輸署表示按上述新的封橋標則，在未來大約每五年都會遇上一次封橋的機會。

為了預防北風對浮橋的侵蝕，承建商是可以對浮橋進行加固工程，在橋上加上鋼纜，令橋身足可以扺擋強風與大浪。預計加固工程會在二Ｏ一八年秋天完工。屆時又將會對風速標準作出新的評估。由於I-90浮橋始建於一九八零年代，所以安全標準也隨著時代進步而轉變。運輸署再次強調I-90浮橋不是不安全或需要重建，但倘若能以先進的建築技術加強安全措施，保障交通暢與駕駛人士的安全，這都是華州運輸署持續執行的任務。

4. 西雅圖僑領出席動土典禮 孫中山紀念銅像將豎立華埠

（本報訊）經由西雅圖僑團籌備多年在華埠豎立國父孫中山先生銅像的計劃終於即將實現。日前西雅圖僑界聚集在華埠中華會館前，正式在未來銅像豎立的地點舉行動土儀式。預計銅像底座在本月底建成，僑界將在七月再為豎立銅像舉行慶典儀式。

國父孫中山先生的孫女兒孫穗芳女士多年前已答允捐贈孫中山先生銅像給西雅圖僑界，並早已運抵西雅圖，目前由籌備委員會主席袁精學託管。在二Ｏ一四年時孫穗芳女士前應西雅圖廣東同鄉會的邀請訪問本地僑界，為大家溫故知新，重溫孫中山先生倡導的三民主義歷史意義。並在當時駐西雅圖台北經濟文化辦事處金星前任處長及廣東同鄉會袁精學會長的陪同下，拜會了本地僑社。當年西雅圖傳統僑社為表達對孫穗芳女士的敬意，特別在華埠新雅酒家設歡迎宴。孫穗芳女士鼓勵華僑要振興中華，要團結一致，要統一要聯合，不要內鬥。大家常記著「革命尚未成功，同志仍須努力」這句話，才能完成孫中山先生的遺願，以三民主義，以建民國，以進大同, 為世界和平貢獻。

孫穗芳女士為了向全世界推廣孫中山的理念，她以個人名義在世界各地已捐贈了一百二十一尊孫中山先生的銅像。她希望在所有的孔廟中也有孫中山先生銅像，因為孔子是古代聖人，孫中山先生是現代聖人。她表示捐贈銅像可以表達國父永遠活在大家心中，也是會起到孫中山學院的作用，把五千年來的中國固有優秀文化道德重現大家眼前。為了對她祖父孫中山先生的敬意，她立志要為她的祖父孫中山先生豎立二百五十座銅像，並已很快達到目標。

為孫中山豎立銅像被孫穗芳視為是她的使命。這種使命感驅動她不知疲倦地向前。她捐贈的銅像遍佈全球，每一個銅像，她都要親自去揭幕，併發表演說。西雅圖僑界將會在本年七月與孫穗芳女士一同恭迎銅像揭幕盛事。 孫穗芳現居美國檀香山， 二十多年前放棄了房地產事業，把全部精力投入到研究和弘揚祖父思想的工作中。

5. 孫中山紀念銅像終座落華埠 歷時逾三年籌備努力結成果

（本報訊）自三年多前本地僑領袁精學、李文輝、李寶及吳小燕等人發起在西雅圖華埠豎立孫中山先生紀念銅像計劃，並獲得孫中山先生孫女孫穗芳博士答允支持捐贈銅像後至今，經過多方商議協調，銅像最終落實安放在華埠中華會館前。日前孫中山紀念銅像基金會同仁特別邀請旅居夏威夷的孫穗芳博士及本地僑團首長前來為銅像主持揭幕儀式。孫穗芳博士鼓勵市民多前往參觀孫中山紀念銅像。她特別提及銅像八角型的底座是風水寶座，會給到來觀看者帶來好運與建康。

駐西雅圖台北經濟文化辦事處姚金祥處長在出席典禮時表示，孫中山先生是歷史偉人，在亞洲建立第一個民主國家。他感謝孫穗芳女士將西雅圖列入銅像捐獻名單內，令本地華人有幸沾上這份民主之光。劉政星副處長在慶祝晚宴時讚揚孫中山先生的天下為公是治國的最高理想及走向世界大同的唯一途徑。

年屆八十三歲高齡的孫穗芳博士深受祖父孫中山先生影響，為了秉乘祖父的理念，自二Ｏ一Ｏ年開始至今，她已在世界各地共十三個國家捐建孫中山銅像二百三十座，為籌措平均一座一萬多美元的經費，她義無反悔賣掉部份產業作為經費。孫穗芳博士目前還經常在世界各地宣揚祖父的精神，因為中山先生是先知者，他的三民主義，思想、理念和精神到現在還是歷久彌新，尤其是中山先生一生奔走革命，為救中國和求得國家統一，可以把大總統寶座都讓出去，這種無私精神令人感佩，因此她每到一處，包括出席在西雅圖的銅像活動，必定寫了多幅「天下為公」、「博愛」的書法送出或為銅像經費拍賣。

西雅圖孫中山先生紀念銅像基金會主席袁精學三年多前一直在推動在本地設立銅像事宜，他多次與孫穗芳博士聯繫，並展開了本地的銅像基金會籌款工作。其實孫中山紀念銅像早在一年多前己運抵西雅圖，但當時沒落實安放地點，故銅像一直都是存放在袁精學兒子的倉庫，代為保管。銅像最終座落西雅圖華埠，也令袁精學支持孫中山紀念銅像計劃之夢功德圓滿。

銅像基金會副主席李文輝在慶祝晚會上為孫中山紀念銅像計劃做了扼要總結。該計劃始於三年半前，當時首次籌款晚會得到孫穗芳博士與僑界支持，籌募了近二萬五千元。至今總共獲捐款近三萬五千元。由於孫穗芳博士捐出銅像，西雅圖地區祗負責訂購底座及安裝經費。今次安裝工程由社區人士方偉斌的建築公司負責。金郡政府也撥款五千元作為銅像安裝費用，華州政府同時也送來九千七百元作為支持，令基金會有足夠經費完成紀念銅像安裝計劃。由於紀念銅像安放在中華會館的產業內，故此基金會在本年年底正式將銅像送贈給中華會館，屆時銅像基金會的工作才是真正的大功告成。

6. 西雅圖慈濟新會所剛啟用舊會所即被火神吞噬

(本報訊）慈濟西雅圖支會日前在表爾威市剛落成的自置新會所(15800 SE Newport Way, Bellevue, WA 98006)舉行啟用禮（見上圖）暨二十五週年慶典，當天遠自台灣慈濟創辦人證嚴上人視訊遙送祝福；華州州議員長谷川親自送來代表華州立法會的賀函；本地金郡郡長辦公室公共事務代表康士坦丁郡長送上了表揚狀，特立二Ｏ一八年九月九日為慈濟西雅圖支會日，以紀念慈濟在華州立下的善功與社會服務。

剛結束墨國義診之行的花蓮義診團隊及加拿大、加州和波特蘭的法親家人也專程到來與本地的社區會眾，一同為慈濟西雅圖支會慶生。在過去二十五年以來，慈濟服務華州大小社區，足跡遍及老人院、流浪人聚集處、校園、更生人中途之家、監獄孤島、災場善後協助安頓災民工作等。每一位慈濟志工都秉乘證嚴上人期朌，日日耕福田，因造福人間而得歡喜，始終如一地為社區服務。

正當慈濟新會所正式啟用數天後，該會一直沿用了二十二年位於庫克蘭市的租用舊會址，卻在九月十二日被火神燒毀（見下圖）。舊址位於庫克蘭市八十五街的一個單排商場Rose Hill Village Shopping Plaza，大火發生於九月十二日早上三時，消防員到場後一直撲救至早上七時才控制火場。猶幸未有傷亡，起火原因未明仍有待調查。消防員曾試圖進入建築內，但由於大火不斷由建築旁及屋頂冒出，消防隊伍被迫有留在戶外。現場十間商舖包括慈濟舊址都受到嚴重損毀。慈濟早前搬離新址時已清理現場，並沒有留下任何物品。

慈濟在庫克蘭市的舊會址已沿用了二十二年。這個商場由華裔高氏家族擁有，並向慈濟提供無償使用二十二年。高氏家族也是透過電視新聞報導，才知悉自己的物業被燒毀。

7. 本地圖書閱讀電子化需求量大 圖書館成全球最大電子借書館

（本報訊）西雅圖人一直都以喜愛閱讀聞名，近年本地圖書館的閱讀風氣也開始由實體書本漸漸轉移到電子書本，金郡圖書館與西雅圖圖書館在二Ｏ一七年已成全球五大電子借書量最高的圖書館之一員；根據專門全球提供電子書散發平台的Overdrive服務資料顯示，金郡圖書館成為全美圖書館電子書借貸之冠，去年共借出了四百萬本電子書，而西雅圖圖書館也有二百五十萬本電子書的借貸記錄在案。

Overdrive發言人表示，由於雷子閱讀或聆聴有聲書本已成為到圖書館借書的新趨勢，本地在去年已有五十八間圖書館登上了Overdrive的「一百萬借書會」會員榜，較前年的四十九間又再添了新員，這足以證明電子書的受歡迎程度是有加無減。位於塔可瑪的貝爾斯公共圖書館是最新上榜的「一百萬借書會」。目前全球的公共圖書館已總共借出了十億本電子書。

電子書越來越受歡迎主要原因很多，除了是時尚方便以外，現時很多家長都喜歡為小孩借上電子書；另外出版商在圖書名字上也費盡心思，希望吸引更多年青讀者。大部份受歡迎的電子書都是以成年人的暢銷小說為主，特別是紐約時報的推薦及一些連載小說都是深深吸引了大批借書的讀者。

據Overdrive稱，金郡與西雅圖的圖書館很早期就為讀者提供電子書及有聲書借貸服務，這主要與本地的高科技發展有關。金郡圖書館發言人羅勒表示，去年的電子圖書借出率上升了百分之十五，雖然增長率明顯地較前年低，但增長與發展還有很大空間，因為還有很多金郡居民並沒有全面使用圖書館的設施及借書服務。

至於西雅圖圖書館的電子書發展情況大致與金郡相同，他們在過去數年間的增長都很平穏，大約是百分之十至十二。在二Ｏ一Ｏ年前增長則在百分之二十五左右，近數年的跌幅是因為閱讀人數與方式包括電子閱讀已經進入一個穏定期。相對來說，有聲讀物近年更受歡迎，借出量也在上升。這主要是方便，讀者可以隨時隨地都能聆聴。百分之十的美國人在過去十二個月內都會聆聴有聲讀物，特別是年齡由十八歲至二十九歲的族群。

西雅圖與金郡圖書館自去年開始已向不同校區進行圖書館外展宣傳工作，向學生發出電子圖書咭，方便他們借書。另外圖書館將會加入大量的流行雜誌及多語言的讀物，以迎合本地族裔多元化的需要。除了電子書與有聲讀物外，本地圖書館的實體書本仍然有存在價值，它們給讀者保留傳統閱讀方式的選擇，暫時離開現代化的電腦螢幕屏，尋找回一份原始的書卷氣味。

8. 華裔支持英斯利州長簽署法案 擴大民主路向鼓勵選民投票

（本報訊）華盛頓州英斯利州長日前在Tukwila市的霍士達中學簽署了惠及華州選舉制度的萬向民主綜合法案，加強選民與選舉的參與及令華州民主制度與透明度更進一步。今次英斯利州長在簽署法案時特別邀請了不同社區的代表包括西雅圖至孝篤親公所好友會會長區偉明及學生代表Kevin Au（見上圖）等，以表示華州民主制度是結合著本州多元文化努力的成果。

在新的綜合法案下共有五條新法案，其中三項是以方便選民投票為主，包括容許選民登記截止日期伸延至選舉日當天；容許十六歲及十七歲市民預先登記投票及當市民在申領特效駕駛執照或身份證時會自己登記成為選民。此等措施都是針對以往選舉時的低投票率，希望可以改善本州市民參與政制與選舉的意欲。在二Ｏ一六年華盛頓州有超過一百萬名市民符合選民登記資格，但選舉部卻發現他們並沒有登記。另外已登記的選民中每五人就有一人不曾投票。在二Ｏ一七年十一月大選中創下華州有史以來最低的投票率，祗有百分之三十七的選民才交回他們的選票。

英斯利州長在簽署法案時表示，民主政制的存在是因為選民的參與，在華州的民主制席中估計有二百多萬州民的心聲與意願還是未並聆聽。他鼓勵市民要多表達意見多參與。作為華州州長，英斯利會盡他的所能推動社區各界支持選舉。

在今次簽署的法案中還有華州投票權法案，該法案旨在容許以地域作為投票基礎，以照顧及適合某一些社區情況。例如Yakima區的墨裔人士佔地區人口百分之四十，但卻沒有一個墨裔人士被選入市議會內代表民意。美國地區法院在二Ｏ一四年發現Yakima的選舉制度將墨裔人士的權益分散。在二Ｏ一五年當Yakima改為地區選舉後，在市議會內就有三名墨裔議員誕生了。這就是華州投票權法案靈活運用選舉制度最終要惠及選民的好處。

華州華裔社區對於英斯利州長簽署新法案均表示支持，參與見證簽署儀式的西雅圖至孝篤親公所好友會會長區偉明表示，祗有透過民主選舉及選民登記與華裔公民的積極參與，華裔在本地才能實質地爭取到應有的權益。他對容許十六歲及十七歲的青少年們預備登記當選民猶為贊同，因為這些中學生們剛開始探索社會事物，認識選舉是重要的公民教育，特別是美國這個以民主為政治基礎的國度，每一個市民都要盡公民責任去投票，讓訴求上達，才有機會爭取在社會應有的權益。故此從小開始暸解民主政制與選舉權益的重要性，日後在投入與建設社會及個人時更有利。

9. 軟件幫助華州釣魚郎豐收 試驗即時傳送各類垂釣訊息

（本報訊）華州魚類野生動物署The Washington Department of Fish and Wildlife目前正試驗一個全新設計的釣魚軟件，希望在四月份正式推出時惠及本地的釣魚人士，為他們提供各類華州釣魚訊息及新條例。

正在測試的軟件可以在手機上下載，方便市民使用。現時大約有逾七千五百人協助進行軟件的綜合測試。華州魚類野生動物署發言人表示，測試主要以軟件的穏定性及在私人土地範圍內軟件的發放與接收訊息。同時該署需要使用者提供改善軟件顯示功能旳建議，務求令該軟件容易使用。

華州魚類野生動物署計劃免費讓市民使用這個釣魚軟件。軟件的最大優點是可以即時提供華州各河溪水道的魚獲情況，並附加了幫助釣魚人士發現附近釣魚機會的互動訊息。有關軟件詳情及下載方法，請瀏覽網站：https://wdfw.wa.gov/fishing/washington/

不過署方仍然建議市民最好也要參照他們網站上的資料，特別是今年華州釣魚規例作了最新的修改。由今年七月開始華州釣魚將進入規條簡化時期。大部份河溪的二Ｏ一八年釣魚季開季日都會在國殤紀念日之前的週六開始，直至十月三十一日為止。不過由於新例在七月一日後才生效，故此即使國殤紀念日是在五月底，但也沒有影響原來的開季日子；例如在茨坡坎河Spokane River上由九里壩至愛達荷邊界流域的釣魚季節今年還是在六月一日才開始，但明年則會在國殤紀念日前的星期六就,可以開放約魚。

湖泊垂釣的條例也開始變化。一般在華州的湖泊如史蒂芬郡的Waitts湖在四月開放後就改為是全年可以垂釣，但這開放會令釣魚人士擔心湖內會否在足夠魚獲滿足大家。華州魚類野生動物署表示，他們會繼續定時在湖泊內加添魚獲。以往署方都會在在四月份為各湖泊加滿魚獲才開放釣魚季節。另外對於釣魚數量及尺寸限制也有改變，市民在釣魚前應該先查詢清楚以免掃興。

以往在華州有很多垂釣區都會為年青人而設，但今年七月一日開始，長者們及釣魚士都可以在這些年青人的釣魚區自由出入。另外由於華州釣魚法例由己不再刊印有關對船隻摩打機器的限制與要求，但這管制並沒有取消，祗是轉移由地方或郡政府自行管理，並交由華州魚類野生動物署在全州進行監察。今年的釣魚新例在執行後肯定會有一個混亂的過渡期，市民如有任何疑問，最好先查詢清楚，這才能保證垂釣的樂趣不受影響。

10. 西雅圖首會京劇梅派傳承人 胡文閣談中國男旦藝術

（本報訊）中國京劇藝術大師梅蘭芳的第三代男旦傳人胡文閣老師（見上圖）日前臨西雅圖，在國粹絕技薈萃晚會中演出「霸王別姬」拆子戲（見下圖）。甫剛由北京抵達，胡老師雖然還在調時差，但接受本報專訪時的即時投入，可見其敬業樂業專業態度。他點滴詳談目前中國京劇的男旦發展，期盼這日漸式微的男旦藝術能夠獲國家多重視與觀眾多支持，使之得以持續保存發展。

胡文閣老師是梅派梅蘭芳大師之子、去年逝世的梅葆玖先生的唯一男旦傳承人。梅葆玖先生雖然培育了數十名弟子，但乾旦卻祗有胡文閣。由於胡文閣並不姓梅，在傳承方面他肩負重大壓力，倘若在他有生之年沒有培育出另一位傳承者，那他就要背負令梅派男旦藝術斷層的非議。

眾所週知，中國的男旦藝術是傳統戲劇特色，早期因為不允許女性登上舞台，所以才產生男唱女腔，由男性來演譯旦⻆；俗稱乾旦。隨著以梅蘭芳為首，連同程硯秋、尚小雲、及荀慧生四大名旦的崛起，男旦藝術發展至登峰造極。不過時移世易，今非昔比，男旦藝術不再被提倡。中國的各大院校與戲劇學校早已不招收男旦學生，即使想投身接受專業訓練也無門。曾被梅葆玖先生要求胡文閣老師收為徒生作為梅派第四代傳人的小男旦巴特爾，目前胡文閣老師也祗能以私教方式教授，巴特爾要上正規學校而沒法接受傳統戲劇訓練，這情況也獲得梅葆玖先生認可，因為誰也不能料男旦的未來發展，能讓具天份者能有其他專業傍身而又有機會傳承是最理想的。後繼人雖然不容易遇上，但胡文閣老師還是在盡最大努力，他表示希望可以遇到大約是二十歲曾接受京劇基本功訓練者接受培訓就比較理想。

當今成為北京京劇院男旦頭牌的胡文閣老師本身也是傳奇，他得到梅蘭芳義女著名資深影星盧燕女士引薦，半途出身投入梅門，深得梅葆玖先生器重。作為梅派男旦唯一的傳承人，胡文閣目前已年過半百，他希望國家要大力支持與關注，給恢復梅派大戲，給拍錄影，留下資料，以後這些都是無價之寶。梅派家人都提醒他應該要準備做傳承工作，整理自己完整學藝的資料紀錄，以便為後來者參考。他沒有期望男旦能蓬勃發展，能有三數人承傳已很滿足。梅派男旦是京劇饋寶，不可失傳是胡文閣老師的後半生目標。

11. 西雅圖台山族人現排球風 組隊舊金山參賽奪冠回

（本報訊）西雅圖排球協會成員日前出席由舊金山華人排球協會在三藩市華埠舉辦的「三藩市華人第三屆中秋杯」排球賽，奪冠而回，為西雅圖爭光。今次西雅圖排球隊再次以球會友，在三藩市與鄉親共聚台山情。本屆比賽共有七支球隊參加，各隊成員主要是台山僑胞，包括台城隊、斗山隊、四九隊、廣海隊、水步隊、K WEST AUTO CARE及西雅圖隊。

中國台山一直有排球之鄉的美譽。台山人出外謀生到來美國者眾，在離鄉後的台山人也不忘排球運動，故此在全美各大城市，祗要有台山華僑都會有人排球活動。西雅圖排球協會成員也是清一色台山僑胞。球隊約在半年前成立，主要是由一群熱愛排球運動者自發組成，他們自資租用場地，每週集訓兩天，然後就到全美各地參加比賽。據其中一位參賽經驗豐富的隊員表示，西雅圖的排球水準，應該在全美華人球隊中排行頭三名，今次在三藩市的一天比賽過程中取得冠軍是最佳證明。

由於球隊處於初成立階段，球員都是業餘者，目前還未正式有自己的會址或網站，大家都是一呼百應，參與練習和聚會，他們也得到本地很多同鄉及好友的支持，捐助經費，資助他們參與比賽，給予他們莫大的鼓勵。

在中國，廣東省台山市是排球之鄉日。一九七二年當周恩來總理在廣州二沙頭視察廣東省體工隊時曾稱全國排球半台山。在台山，最先開展排球運動的是台城譚氏學校（現育英中學）和四九下坪堡小學。一九一九年二月二日台山十山浮石村成立了中國第一個農民排球組織——華利磨學會（華利磨是英文排球Volley ball的譯音）。此後，在華僑、港澳同胞和社會熱心人士的大力支持下，排球運動在台山迅速普及。

在台山，無論是在城區，還是在各個鄉鎮、村委會，大大小小的排球訓練館、體育場隨處可見。據悉，近幾年台山市各鄉鎮、企事業單位的體育設施，尤其是排球場館的建設一浪接一浪。值得一提的是，僅台山第一中學就擁有近二十個排球場。這些排球場館不僅可用來承接省級以上正式比賽，同時也為群眾提供了良好的訓練、比賽場所。「村村有排球場，村村有排球隊」，這樣一個輕易可見的事實，足以令任何號稱愛好排球的地方在台山人面前自歎不如。據粗略統計，台山市現擁有三千三百支業餘排球隊，會打排球的群眾近五十萬人，約佔該市人口的百分之五十；在台山，現有排球訓練館座，排球燈光球場與室外一般球場之名，真是數不勝數。台山僑胞也將對排球運動的熱情帶來西雅圖，繼續發揚光大。