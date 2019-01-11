國會女性當道 佩洛西再成眾院議長

（本報訊）自2007年成為美國史上首位議長後，眾議院多數黨領袖佩洛西(Nancy Pelosi)重奪議長職位，再度成為美國政治中最有權力的女性。媒體報導，此屆眾議院也呈現一個性別與種族非常多元的組成。

在共和黨議員揚恩 (Don Young) 向她宣示完後，佩洛西正式在一個很不穩定的時刻，再度成為眾議院議長。佩洛西上任後，不但要監督跟總統川普相關的調查，包含在他任期前兩年內的商業利益，也要試著在眾議院內強打民主黨推行的法案。

佩洛西的首要任務是帶領眾議院通過法案，解除聯邦政府停擺的困境。然而，這份草案預計無法在共和黨控制的參議院順利過關。她表示：「我們的目標是替美國人建立一個能讓他們在21世紀成功的經濟，包含公共教育、擴大勞動力、高薪工作與有保障的退休金制度。」

暌違八年，民主黨成功從共和黨手中奪回眾議院的主導權。佩洛西是美國史上首位女性眾議院議長，如今將帶領美國史上最多元的眾議院，包含史上最多的女性與拉丁裔議員。

民主黨議員勞倫斯 (Brenda Lawrence) 在議長投票過程中表示：「我將這票投給佩洛西。」而國會史上首位穆斯林女性議員歐瑪爾 (IIhan Omar) 也停下腳步來抱起女嬰。

去年底，民主黨內曾短暫出現是否讓佩洛西繼續擔任民主黨眾議院領袖的討論，不少議員認為民主黨應該改讓年輕一代帶領。然而，佩洛西最終仍以220票當選民主黨眾議院領袖。據報導，佩洛西為了在民主黨內贏得足夠支持，承諾只當四年議長，但仍有15名民主黨議員投下反對票。

由佩洛西欽點為新任眾議院民主黨黨鞭的議員傑夫瑞斯(Hakeem Jeffries) 在投票前讚揚了佩洛西，他表示：「佩洛西是一名充滿信念的女性。她是一個好太太、五個孩子的母親、九個孫子的奶奶、一個有經驗的決策者、一個傳奇的議員與替弱勢發聲的人。」