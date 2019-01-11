風暴再襲華州致數十萬民宅停電 部分校區停課

（本報訊）本月6日凌晨，超強風暴再度襲擊華州，部分地區最高風力高達每小時60英里。

西雅圖電力局（Seattle City Light）表示，截至6日凌晨兩點半，共計5萬用戶停電。而普吉特灣能源公司（Puget Sound Energy）停電地區示意地圖顯示，共計22萬用戶家中陷入一片黑暗。

據統計，此次風暴對於南金郡（King County）各城市造成巨大影響，包括奧本（Auburn）、費德威（Federal Way）及得梅因（Des Moines）等地都有多處樹木及電線折斷報告。東區表爾威（Bellevue）等地也因樹木折斷造成部分地區封路。同時皮爾斯郡（Pierce County）同樣出現大規模停電現象，塔可瑪公共事業（Tacoma Public Utilities）在風暴高峰時間統計有20萬用戶停電。

此外，風暴還對當日航班造成嚴重影響，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）由於營運中心停電，造成當日許多航班受其影響晚點。

由於受到大風及停電影響，包括肯特（Kent）、皮阿拉普（Puyallup） Sumner-Bonney Lake、Carbonado及 Dieringer在內，多個校區在週一暫時停課。