公務員30餘日無收入 市長簽行政令 延遲繳納水電費

（本報訊）22日，由於聯邦政府關閉長達32日之久，諸多政府機關工作者數十日內均無收入，生活方面有出無入。西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）簽署了一項行政命令，允許由於受到政府關閉影響的公職人員延遲繳納水電及其他公共費用。

由於川普當局及民主黨方面在建造邊境墻方面無法達成共識，造成聯邦機關不得不連續30餘日部分關閉。一些政府員工被迫休假，另外一些重要職位員工甚至需要繼續工作且無薪水可拿。

在華州範圍內，共計有5.4萬聯邦政府員工，其中有1.1萬人目前仍在無薪工作。杜爾肯在新聞稿中稱：「我們正在緊急行動，幫助那些由於川普當局關閉政府部門而受到影響的西雅圖家庭。但是如果要真正幫助他們，還需要讓白宮重新開放所有聯邦政府機關。」

杜爾肯的行政命令被下達至西雅圖電力局（Seattle City Light）、西雅圖公共事業局（Seattle Public Utilities）、城市預算辦公室及公共事業部門（Human Services Department），並將在25日做出具體計劃，將為受影響家庭開通特別專線，供他們撥打詢問相關資訊和登記信息。

除市長行政命令外，本地一些商家也為聯邦機關工作人員提供福利。部分餐館提供聯邦專享特價餐飲；包括西雅圖交響樂團在內的一些團體提供免費門票，供被迫休假的公務員使用；同時，本地食物銀行（Food Bank）向海岸警衛隊隊員及其家庭成員開放，為他們提供食物保障。