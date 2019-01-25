雖然還有一年才是美國進行十年一次的二Ｏ二Ｏ年全國人口普查，但日前因在問卷提出放回自一九五Ｏ年後一直已停用查問「你是否公民？」的問題，頓時觸動了很多人的警覺，同時也令多個地區政府已馬上透過法院訴訟，反對這一條敏感問題重現。

「你是否公民？」這一問，特別是面對目前川普政府的不友善移民政策之下，倒令很多準備或正在申請成為公民或非法移民者，特別是族裔人士，都會心驚膽跳；其實大家主要是擔心這一問會否影響日後留在美國的前景。故此很多人都會有意的走避及拒絕填寫人口普查問卷。

美國要進行人口普查，旨在計算全國人口，這並不代表是要求計算全國公民數字。人口可以包括公民、準公民、非公民、非法居民。在選舉投票法案中早已列明祗有公民才有投票權，即使是綠卡持有者也不能投票，聯邦強調人口普查是要來統計投票者數字雖然沒有不對，但這祗是普查分析結果的一小部份，並不是重點。

要進行人口普查其實並不容易，即使是公民也不是人人都熱衷回話。每當在進行普查前，政府又要重新教育大眾，保證不是針對合法居留，也不會與各部門共用資料；普查主要是更新一個更準確的人口數字，以便政府按著這個標準去計劃未來，分配資源。一次普查的結果就會用上十年，其間變化難以預料，普查結果越準確，計劃的偏差就越少。政府就不要令問卷敏感化來絆自己的手腳了。