華州風雪過後天未晴 金郡雪崩拯救組待命解雪困

（ 本報訊） 在剛過去的大風雪中， 雖然低地勢地域的冰雪已逐漸溶化，但在華州高海拨山區上的積雪大部份還是停留不動，祗有少部份開始溶掉，但在晚上氣溫驟跌時又再結回硬冰層。這種軟硬交替的結合加上大量積雪的重量，極容易引起突而奇來的雪崩。華州運輸署已提醒市民，西北地區的Cascades 山脈，奧林匹亞群山及兩個本地的山峽Snoqualmie 及Stevens均在雪崩潛在危機警戒線上，市民在前往該地時應該先查察路面情況。

較早前華州政府部門曾封閉Snoqualmie山峽，並採取分段放行通車。金郡搜索及拯救義務工作組更積極進行雪崩演習訓練。在工作組服務了二十二年的義工格斯曼表示，光是二月份Snoqualmie山峽經已有八十吋新雪。這些層叠層的積雪倘若是堆積在傾斜度約三十度的山坡時，則滑下造成雪崩的機會非常大。西北地區雪崩中心Northwest Avalanche Center網站為滑雪者提供最新的雪崩消息及西北地區主要山脈積雪情況；歡迎大家瀏覽https://www.nwac.us/

格斯曼提醒前往在滑雪區以外的山岳滑雪者必需攜帶最基本的搜救裝備有包括Beacon(追蹤定位器) 、Probe(探測針) 和鏟子。他更建議如果祗是業餘滑雪愛好者對滑雪祗有一般的認知的話，最好等雪稍溶化後才好前往滑雪。一般正常雪場內的雪道，都有專人去控制雪量。多數雪場有設立的閘口，只要在警示線內，也都會評估雪崩風險來決定能不能開放給顧客，並透過設置定點爆破去誘發雪崩，降低意外的發生率，所以基本上是相當安全的。

但在雪道以外的所謂野雪區或山岳區，一般都是在警示線外呢，因為無人管理，雪崩風險相對高出很多，雪場就不會負擔任何責任。這些地區受到許多滑雪者嚮往，因為可以向雄偉的高山挑戰，享受征服極地的成就感，但真正熱愛山岳滑雪的人，必需跟山合作共存，才能安全地享受這項運動。所以，不管用徒步、履帶車、雪地摩托車或直升機進行山岳滑雪 ，除了要請熟悉路線的專業導遊帶領，在出發之前，更要了解一些基本的雪崩知識。一般來說比較有規模的雪場，都會開設雪崩訓練課程，課程會分為室內雪崩知識講解與室外實地演練 ，格斯曼建議有興趣的雪友可以去找相關的課程，認知相關的雪崩知識包括雪崩分級、雪崩的誘發因素、判斷雪崩的徵兆、雪崩的形成、風險評估、 搜救裝備使用、雪質壓力判斷、挖洞找出雪層結構、 規劃避免雪崩的路徑等。在豐富了對雪崩的知識後，也能增加滑雪活動的安全。