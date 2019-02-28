新法案計劃移除列寧銅像 尋找特色替代品

（本報訊）位於本地弗雷蒙特（Fremont）區的列寧銅像，在1995年便落戶西市，成為本地代表性標誌。

然而它的存在一直以來都備受議論，反對列寧人士強烈譴責其在蘇聯肅反運動（Red Terror）中所扮演的角色，同時也因其在其他方面存在違反人權的行為遭到各界人士不滿。

日前，由華州立法機關14名共和黨人組成的小組提出新法案，希望成立工作小組，為列寧銅像尋找合適替代品，並將其移除。

該工作小組將致力於「研究並就替代列寧銅像的歷史人物提出建議，令該雕像更具有華州代表性」。法案中稱「立法機關在嚴謹且客觀的審核後發現，弗拉基米爾·列寧並不能達到在西雅圖設立銅像，以代表華州最高榮譽人物的標準」。

關於列寧銅像的由來則十分複雜。它最早是由保加利亞雕塑家Emil Venkov受捷克斯洛伐克共產黨委託製作而成，他的初衷是將列寧描繪成一個暴力革命者的形象，而大多數對列寧的敘述卻多偏重於將他形容成一個學者，他希望與此形成鮮明對比。

這座銅像在1993年被帶入美國，然而銅像的主人卻還未曾為其找到合適的安放地點便匆匆過世了。銅像被保存在一個信託公司等待買家，隨後便一直被放在弗萊蒙特街角整整24年。

此次法案中，該工作小組將由華州考古及歷史保存部門主任、西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）、華州歷史學會主任、由州長英斯利（Jay Inslee）推選的4名公眾代表以及州立法機關成員。