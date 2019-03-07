英斯利官宣競選總統 遊走多地 州府無人打理 納稅人怨聲載道

（本報訊）華州州長英斯利（Jay Inslee）即將參選總統的傳聞流傳已久。3月1日，英斯利正式宣佈加入2020年總統競選大戰。

在其宣佈參選後僅過去1個週末，他便已籌集100萬美元的競選資金。他在週末兩天的時間內便走訪了紐約（New York）、愛荷華（Iowa）及內華達（Nevada）等地，無暇打理州務，就連佩恩機場首航典禮都一併缺席。但他在為自己遊走籌款的同時，卻還拿著納稅人提供的18萬美元的州長年薪。

在其無法打理州務期間，副州長哈比（Cyrus Habib）將代理州長執政，但代職的酬勞並不包括在他每年10.4萬美元的年薪中，需納稅人額外每日付291美元酬勞。面對這一情況，華州納稅人不由得怨聲載道，大呼不公。

英斯利宣佈競選僅一個週末的時間便籌款100萬，雖然相較於其他「大牌」民主黨候選人尚有差距，但對於名聲並不特別響亮的他來講，已經是不錯的成績。

除英斯利外，其他民主黨熱門候選人還包括：明尼蘇達州（Minnesota）參議員艾米·克洛布徹（Amy Klobuchar），她在宣佈競選後的48小時內便籌集100萬美元款項；加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）在24小時內便獲得競選籌款150萬美元；而曾於上屆大選中敗給希拉莉（Hilary Clinton）的桑德斯（Bernard Sanders）在此次大選中又再度宣佈參選，宣佈參選首日便將600萬美元捐款收入囊中。民主黨目前黨內參選人數總和已經突破兩位數，達到21人。

此外，其他一些重要的民主黨人很快也將進入總統角逐當中，其中還包括奧巴馬執政期間的副總統拜登（Joe Biden）。

英斯利此次宣佈競選後，從他的競選短片中不難看出，他將繼續化身環保戰士，以防止氣候變化為競選主題，他表示「我們是受到氣候變化嚴重影響的第一代，也是能改變這一現狀的最後一代」。

對於英斯利參選，華盛頓大學專業研究總統競選的歷史教授Margaret O’Mara表示，英斯利勝選機會微乎其微。華州很少出現知名政治家，相較於其他熱門候選人，他在全國的知名度很低，但英斯利參選卻是一個發表看法的好機會。