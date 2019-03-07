西雅圖地區第二機場正式啟用 佩恩機場迎來首航

（本報訊）本月4日早，大西雅圖地區的第2個機場佩恩機場（Paine Field）終於正式投入使用，迎來首航。

此次首航執飛的航空公司為總部設於華州的阿拉斯加航空（Alaska Airlines）。航線由佩恩機場直飛俄勒岡州波特蘭（Portland, OR），於早上10點起飛。機上載有對於新機場開通航線做出重要貢獻的各界體驗乘客。而當日首個對公眾開放的航班於上午10:30由阿航執飛，從西雅圖飛往賭城拉斯維加斯（Las Vegas）。

當日乘坐航班的一些乘客表示，由於自己居住於佩恩機場附近，又經常乘坐飛機出行，每次需要花費大量時間趕往西塔機場（Sea-Tac International Airport）十分不方便。如今大西雅圖地區第2個商用機場終於開通，對於周邊居民來講是極大的便利。

作為佩恩機場主要營運航空公司的阿航，公司方面表示每日將有18個航班由此出發，分別飛往拉斯維加斯、洛杉磯、鳳凰城（Phoenix）、波特蘭、聖地亞哥（San Diego）、舊金山（San Francisco）及聖何塞（San Jose）等地。從首航開通至3月11日為止，機票還提供巨大折扣，飛波特蘭僅需$44起。比由西塔機場起飛節省近$100。

從3月31日開始，聯合航空（United Airlines）也將入駐佩恩機場，屆時佩恩機場每日營運的航班數將增加至24班。該機場預計在2019年將服務65.6萬名乘客，而這一數字將在2024年上升至73.6萬。派恩機場最終計劃實現年乘客數量突破140萬人次的目標。

雖然新機場的開通為許多居民帶去便利，但也有一些人表示不滿，表示對交通及污染方面所潛在的影響存在擔憂。但美國聯邦航空管理局去年曾發佈報告，稱派恩機場每日營運24個航班並不會在噪音及交通方面產生嚴重影響。