競選總統的華州州長英斯利

我們華州的州長英斯利（Jay Robert Inslee）1951年2月9日出生，是美國政治家、作家和律師、華盛頓第23任州長。3月1日英斯利正式宣佈參加2020年總統選舉。以下讓我們更認識一些我們的州長和他的政見：

政治生涯

英斯利在西雅圖長大，畢業於華盛頓大學和Willamette大學法學院，是一名政治活躍的學生。畢業後成為刑事檢察官，於1989年至1993年在華盛頓眾議院任職，1994年連任曾短暫回到私人律師事務所。於1996年首次競選華盛頓州州長，結果被民主黨人駱家輝贏得，他隨後擔任比爾·克靈頓總統(Bill Clinton)屬下美國衛生與公眾服務部的區域主任。

英斯利於1999年回到美國眾議院，這次是代表華盛頓州的第一屆國會選區，新區包括西雅圖北部郊區的金郡、Snohomish郡和Kitsap郡。在宣佈他將在2012年大選中再次競選州長之前，連任6次眾議員之職。

之後辭去國會職務專注於他的競選活動，擊敗了華盛頓司法部長共和黨人Rob McKenna；在2016年連任第二屆時擊敗共和黨西雅圖港務專員Bill Bryant。英斯利2018年擔任選舉週期的民主黨州長協會主席。

在華州施政鋼領

英斯利是旗幟鮮明的自由派，在華盛頓州推動清潔能源、同性戀權利、墮胎權利、環保、加強限制槍械、增加教育和職業訓練開支。他在國會曾投票反對美國2003年出兵伊拉克以及禁止某些軍事級槍械。

他在華盛頓州主張施行由州政府主持、由民眾選擇參加的健保計劃，並稱之為邁向全民健保的一個步驟。

嶄露頭角

由英斯利、州檢察長Bob Ferguson和州檢察長Noah Purcell起訴川普政府執行第13769號行政命令，該命令停止了7個穆斯林佔多數的國家的旅行90天，並對進入美國的敘利亞難民實施全面禁令。該案件導致該命令被法院阻止，後來被其他行政命令所取代。由於對川普總統的批評，開始引起了全國的關注。

選舉政綱

英斯利在西雅圖的一家太陽能電池板工廠發表演講並正式宣佈參加2020年總統大選，這使得英斯利成為第一位在任期間參加2020年總統大選的州長，也是首位主要致力於應對氣候變化問題的總統候選人。

英斯利曾在一次演講中表示，應對氣候變化是挑戰，使用清潔能源推動新經濟形態是機遇。他指出：「我們必需從本質上使經濟擺脫對碳能源的依賴，必需不再做石油和天然氣行業的奴隸，還必需打破化石燃料行業的壟斷局面，但這使我們被化石燃料產業綁架，無論價格怎樣上漲都必需接受。」

在決定競選總統之前他表示無論是否參選，他都決心將氣候變化作為即將舉行的總統大選中的一個關鍵問題。他說：「擊敗川普是為了打敗一個悲觀主義者，他不相信我們能戰勝氣候變化。他對美國人民的基本特徵的看法是錯誤的，他對氣候變化的科學性的看法也是錯誤的。」

他認為，氣候問題是人類生存的最大威脅，國家的優先項應該是應對氣候問題。分析指出，雖然在早期投票中英斯利的支持率不到1%，但作為唯一關注氣候問題的候選人的這一身份將幫助他在激烈的民主黨競爭中脫穎而出。民主黨其他總統參選人也強調氣候變遷政綱，不過迄今只有英斯利把它做為競選主軸。

後續發展

英斯利計劃在接下來的幾個月中舉辦一場又一場大型的活動及在全國有線電視新聞節目中講話。他還將繼續擔任華盛頓州的州長，這項工作每年支付17.7萬美元。華州的運轉將不因為他是否在州內而受影響。

英斯利是第13個宣佈競選的民主黨人，其中有6名參議員，而在接下來的幾個月，民主黨候選人可能增加到超過15人。