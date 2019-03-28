微軟支持加稅政府大跌眼鏡 亞馬遜處境極度尷尬

（本報訊）本月25日，華州眾議院發佈了最新的兩年預算方案，該預算案總價值526億美元，在精神健康服務、高等教育、早教及中小學教育方面需要投入大量資金，因此需要在未來兩年內制定新稅收，徵收高額款項。

在眾議院的稅收計劃中，包括一項向「非常利益」徵稅的計劃，藉此為新預算案徵收23億美元資金。此計劃中所指的「非常利益」，也就是從高科技人才中獲利最大的企業，這無疑將箭頭指向了本地的科技及電子商務巨頭公司：微軟和亞馬遜。

計劃要求「世界範圍內公司淨資產達到千億美元的高級計算企業」提高企業稅收，上漲幅度高達67%。然而在此計劃推出後，微軟態度讓各位眾議員大跌眼鏡。微軟總裁布萊德·史密斯（Brad Smith）表示：「就讓我們令科技類型最大的公司，那些擁有最多高技能人才僱員的公司，多做一些事。」並堅定立場，表示支持這一增稅計劃。

此言一出，華州眾議院愕然，微軟此舉無疑是在告訴立法官員「先給我們加稅」。眾議員Drew Hansen表示：「我不知道這樣的事是否發生過，對我而言，我沒有想到任何先例。」西雅圖D區眾議員Garry Pollet也深感讚同，曾就稅收問題與微軟發生過矛盾的Pollet稱「我並沒有想到會發生這樣的事。突然之間，他們就到這來，要為州政府眼前的燃眉之急提供資金」。

而另一方面，微軟突然發聲支持這一稅收方案，也讓另一科技相關的大型企業——亞馬遜陷入了極度尷尬的境地。亞馬遜在會議中曾表示，微軟此舉幾乎是做了一件讓亞馬遜難堪的事。然而作為微軟這一大企業來講，他們摒棄壓榨納稅人，而是以慷慨奉獻的方式經營，又再度為企業形象增加好感度。