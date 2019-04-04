聯合航空入駐佩恩機場 機場航班增加為每日24班

（本報訊）3月31日，聯合航空（United Airlines）正式在佩恩機場（Paine Field）開通航班，這是繼阿拉斯加航空（Alaska Airlines）3月4日開通服務後，第2家入駐佩恩機場的航空公司。

目前，阿航在佩恩機場每日營運18個航班，分別飛往舊金山（San Francisco）、波特蘭（Portland）、聖何塞（San Jose）、洛杉磯、聖地亞哥（San Diego）拉斯維加斯（Las Vegas）及鳳凰城（Phoenix）等地。如今加上聯航的新航線，佩恩機場每日航班數增至24班。

雖然佩恩機場相較於西塔機場（Sea-Tac International Airport）的4,500萬運營量來說，幾乎是微不足道的。但新航班的開通也為住在北西雅圖的居民提供了更多的選擇，起到為主機場分流減壓的作用。

同時另一方面，西雅圖主機場西塔機場也存在巨大發展。自2016年，西塔機場接連增加了11個國際航班。就在3月31日，日本航空（Japan Airlines）開通了西雅圖直飛東京航班；4月1日，達美航空（Delta Airlines）開通西雅圖直飛大阪（Osaka）航班；同日，國泰航空（Cathay Pacific）也正式開通西雅圖直飛香港航班。

此外，目前每週提供7次西雅圖直飛台北航班的長榮航空（Eva Air），也將在2019年5月25日增加飛行班次，改為每週10班直飛台北，將於每週三、週五及週日兩次直飛台北。