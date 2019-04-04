駱家輝宣佈市郡兩府為 2020人口普查 撥款$100萬

（本報訊）在2010年美國人口普查中，駱家輝受到前總統奧巴馬指派，對普查過程及結果進行監督。如今，10年一度的人口普查距離下一次僅剩1年時間。

華州前州長駱家輝於本月1日與本地其他政要一同出席活動，在碧近山（Beacon Hill）附近的會議中向總統川普發出警告，稱川普試圖以增加詢問居民是否為美國公民的問題，來干擾人口普查的真實結果，希望此次監管普查過程的工作人員盡職盡責，忠於自己的工作。同時，駱家輝表示，由於川普所設下的阻礙，西雅圖市府、金郡郡府及西雅圖基金會將聯合撥款100萬美元，以確保人口普查數據的真實性。

由於各州人口直接決定了本州可獲得的聯邦款項數量，人口同時還決定了大西雅圖地區在國會中是否可以獲得另外一個席位。西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）及金郡郡長康斯坦丁（Dow Constantine）表示，市郡兩府分別為此次資金貢獻了25萬美元，西雅圖基金會提供了50萬美元。

移民、有色族裔、LGBTQ（同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒的統稱）、租戶、學生及無家可歸人士等群體，在以往的人口普查中長期未能全數計算，這筆資金將幫助一些非盈利組織更好的與民眾接觸交流，確保將所有人口如實上報。