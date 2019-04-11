儘管美國樓市銷量不佳，但租房市場卻異常火爆。根據美國住宅研究網站RentCafe發佈的資料顯示，美國3月份平均租金達到1430美元，創下歷史新高，同比漲幅為3.2%。

3月份，在統計的美國253座城市中，92%的城市平均租金有所增加，只有2%的城市顯示為下降。

在全美20大樞紐城市中，紐約曼哈頓的平均租金最貴，高達4141美元；印弟安納波里斯的平均租金最便宜，為857美元，二者相差近5倍。同比漲幅上，鳳凰城與拉斯維加斯並列第一，平均租金漲幅為7.8%；休斯頓漲幅最少，僅為0.9%。

美國大城市方面，西海岸城市比東海岸城市在3月平均租金漲幅上更顯強勁。鳳凰城與拉斯維加斯同比漲幅並列第一，而紐約曼哈頓、紐約皇后區、波士頓則表現平平。中部大城市孟菲斯同比漲勢較好，而休斯頓則跌幅第一。

Yardi Matrix商業智庫部門經理Doug Ressler表示，儘管租金上漲，美國大城市對租房者而言仍具有吸引力，因為便利的生活設施以及豐富的娛樂旅遊資源，讓被租房者所享用。

美國中型城市方面，3月平均租金漲幅仍然是西海岸更佔優。加州有三個城市上榜，按同比漲幅從大到小排名分別是Oakland、Riverside、Fresno。漲幅最大的中型城市為亞利桑那州的Tucson。

小城市方面， 3 月平均租金漲跌幅尤其明顯。德州城市Midland 3月平均租金同比漲幅高達14.6%，漲幅雄居所有小城市的首位；而同在德州的Pearland則以-2.3%的成績位列跌幅第一。