英斯利籌得$225萬競選資金 順利進入民主黨內辯論

（本報訊）15日，早前宣佈參加2020年大選的華州州長英斯利（Jay Inslee）及其競選團隊宣佈，英斯利已籌集225萬美元的競選資金，並獲得足夠多的支持者，使其得以順利進入民主黨內辯論環節。

自英斯利3月1日宣佈參選以來，至今已獲得來自20個州至少200位捐款者的支持，共計獲得競選資金超過200萬美元。英斯利的競選團隊表示，在這些捐贈者中，其中95%的人捐款金額不足100美元，75%的捐款金額低於25美元。而單筆捐款數額低於200美元的支持者總捐款額不及總數的1/3，其中大部分捐款還是來自於捐款額大於1,000美元的支持者。

英斯利自宣佈參選以來，足跡遍佈全美各地，分別到訪過愛荷華州（Iowa）、新罕布什爾州（New Hampshire）、內華達州（Nevada）、南卡羅萊納州（South Carolina）、德克薩斯州（Texas）、加州、紐約州及俄勒岡州（Oregon）。他以防止全球變暖作為競選主題，化身環保衛士形象。

雖然黨內多數人表示讚同這一觀點，但以此作為競選主題卻是叫好不叫座，英斯利在全美支持率多數不夠1%或2%，籌款總額也遠落後於其他民主黨熱門候選人。上屆總統候選人桑德斯（Bernie Sanders）在第一季度籌款額高達1,800萬美元；加州女參議員賀錦麗（Kamala Harris）也獲得1,200萬美元捐款；德州前眾議員奧洛克（Beto O’Rourke）也獲得90萬美元資金。