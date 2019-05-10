全國包括華州在內的汽油費經過冬眠日子後價格也隨著氣溫回暖而緩緩上升起來。本地部份地區的汽油費已突破了每加崙四元關口。駕駛人士又開始感到自駕的壓力，雖然預計六月份油價會下跌，但還是要等到過了夏天出遊季節後汽油價格才能緩降下來。

隨著近年本地路面交通增長，政府為了解決車多路少不夠用的困境，交通部門正不斷努力增加與推動市民使用大眾捷運服務。捷運除了精緻化很多公車行路線外，更積極推出多項奬勵計劃，吸引與鼓勵市民選擇在平日上班時放棄自駕，改以不同方式的大眾捷運服務往返目的地。此舉除了緩和路面擠塞外，市民更可以輕鬆自在， 來往自如，省錢省力，不用再為堵車而煩腦；另外路面交通量減少了也代表廢氣排污量下降，結果惠及空氣質素，獲得相應的提升。

明年華州正式廢除已實施了四十年的汽車排污測試計劃。此舉是因為汽車製造程式與科技在經過四十年後獲得明顯進步，能與改善氣候環境的規條匹配。電動汽車的誕生與應用越來越被駕駛人士接受。綠色駕駛再也不是空中樓閣的幻想。

由此種種， 汽車依賴汽油的程度會相繼得到平衡並繼而減少。另外當公民教育令大眾意識到環保的重要時，對於一切有關污染環境的行為都會提高警愓，選擇交通工具的方式與習慣會有明顯轉變。當有取代品出現時，汽油費平貴的影響都祗是短暫性而不持久的。