近日，華埠國際區第2輕軌站選址問題最終敲定4個備選方案。第1個方案是將輕軌站建於南第五大道地下90英呎處，第2個方案則是建在第五大道地下200英呎深處。這兩個方案耗時較短，同時可以為市府節省資金。另外兩個方案則是建在第四大道地下80英呎或200英呎處。

若設在第四大道地下淺層，則需施工10年，並在現有預算上增加300萬美元資金；若建於第四大道地下深層，施工時間約為9年，預算方面則還需增加500萬美元。

在會議中，市長杜爾肯提及華埠聯合火車站存在的諷刺意味。聯合車站雖由華人勞工建造，但華人當時卻備受歧視法律排擠。考慮到各因素影響，市長表示將繼續研究4種方案的可行性。

從整體看，華埠國際區住戶及商家反對在第五大道施工，認為第五大道的兩個方案將對該區域造成更大程度上的破壞。因為在第四大道街區內，沒有臨街商家或居民樓，而與之平行的第五大道上，不僅存在多棟大型公寓樓，臨街更有許多商家及餐館，宇和島屋綜合大樓西側也在第五大道上。

同時社區人士認為，在第四大道建車站的方案可以將施工所帶來的噪音、灰塵及大型器械隔離在聯合車站另外一側，與居民區保持相對理想的距離。

第一山街車在其施工過程中，讓本地區民眾逐漸失去了對城市項目的信任。市府需要藉助此次修建輕軌站的項目重塑信任關係，要站在項目主要利益相關者的角度去思考，才能做出最佳選擇，故將輕軌站建在第四大道上才是明智之選。